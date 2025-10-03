Sarau Tribo das Artes chega à Taguatinga neste sábado

Neste sábado (4/10), será realizado o Sarau Tribo das Artes, projeto que integra o Circuito Poético Musical. O evento começará às 16h e promoverá atividades que unem poesia, música, artes plásticas e teatro. O Sarau é gratuito e livre para todos os públicos, e ocorrerá na Praça do DI em Taguatinga.
A programação do Sarau conta com apresentações de artistas como Domício Chaves (Duende Blues), Caetano Bernardes, e a Banda Tribo. O público também poderá acompanhar pintura ao vivo, feira de Economia Criativa Solidária e outras performances artísticas e poéticas.
O projeto tem como objetivo ampliar o acesso à arte e à cultura. No próximo sábado (11/10), o Circuito segue para a Praça da Bíblia, em Ceilândia. O Sarau Romaria Poética reunirá cordel, repente, mamulengo e música, reforçando a valorização da cultura popular e a troca de experiências artísticas entre comunidade e artistas locais.
Serviço
Sarau Tribo das Artes
Neste sábado (04/10), 16, na Praça do DI, Taguatinga Norte. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.