Orquestra Cidadã se apresenta na Praça Memorial da Paz, em Hiroshima

Local abriga as ruínas do Domo Genbaku, um dos poucos prédios que ficou em pé perto do ponto da explosão atômica

A Orquestra Cidadã se apresenta hoje, na Praça Memorial da Paz, em Hiroshima - (crédito: Augusto Cataldi/Orquestra Criança Cidadã/Divulgação)
A Orquestra Criança Cidadã, projeto de inclusão social do Recife, reúne jovens músicos em Concertos pela Paz, turnê internacional que enaltece a confraternidade e alerta sobre a urgência da paz mundial. Hoje, a performance chega à Praça Memorial da Paz, em Hiroshima — cidade que vive na sombra do primeiro ataque de bombas atômicas, em 1945. Além dos músicos, a iniciativa também convida outros artistas de países em conflitos para apresentação, incluindo Ucrânia, Irã e Coreia do Sul. 

Localizada na ilha de Honshu, no Japão, Hiroshima comemorou 80 anos em agosto deste ano, com cerimônias silenciosas, homenagens aos sobreviventes e apelos pela eliminação de armas nucleares. O espetáculo reforça a mensagem no parque que abriga as ruínas do Domo Genbaku, um dos poucos prédios que ficou em pé perto do ponto da explosão. A Chama da Paz se faz presente na praça, e só se apagará quando não houver mais ameaças de armas nucleares no mundo. 

O concerto tem 70 minutos, dividido em duas partes. A primeira, denominada Comunidade de Pessoas, inclui composições como as Bachianas brasileiras nº 4, de Villa-Lobos, e o Concerto para dois violinos em Ré menor, de J.S Bach. A segunda, Música Latino-Americana, explora a variedade de ritmos nacionais, de Piazzolla ao frevo pernambucano. Ao se encaixarem, as peças celebram a diversidade e reafirmam a paz como melodia possível. 

Desde 2006, a Orquestra Criança Cidadã atua nas áreas vulneráveis da Região Metropolitana do Recife, com aulas de música, apoio pedagógico, psicológico, médico e odontológico, além de alimentação e inclusão digital. Atualmente, cerca de 450 jovens integram três núcleos de Pernambuco e mais de 2 mil crianças e adolescentes passaram pela orquestra. Para a turnê, foram selecionados 11 participantes do Nordeste, acompanhados por Antonino Tertuliano, ex-aluno que se tornou maestro do projeto. 

Ainda hoje, a apresentação também se instala no Hiroshima YMCA International Cultural Center. Além da cidade japonesa, Concertos pela Paz adiciona outras datas na Ásia e na Europa, incluindo Seul, no Youngsan Art Hall, e Osaka para a Expo 2025, no Pavilhão Brasil. O encerramento acontece no Vaticano, em 8 de outubro, na Praça de São Pedro, em frente ao papa Leão XIV. 

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco 

 

Por Luisa Mello
postado em 04/10/2025 04:44
