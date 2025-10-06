Trailer de 'Morra, Amor', com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, é divulgado

O trailer de Morra, Amor, estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, foi divulgado nesta segunda-feira (6/10). O thriller psicológico baseado na obra de mesmo nome da escritora argentina Ariana Harwicz estreia em 27 de novembro nos cinemas.
No longa, Grace (Jennifer Lawrence) e Jackson (Robert Pattinson), casal à espera do primeiro filho, trocam a vida em Nova York por uma casa herdada no campo. Com o nascimento da criança e o isolamento provocado pelo ambiente, Grace entre numa jornada de autodescoberta, e, à medida que enfrenta seus limites, encontra-se na força da imaginação.
Morra, Amor foi dirigido e co-escrito por Lynne Ramsay, que já trabalhou em Ratcatcher (1999), Morvern Callar (2002), Precisamos Falar Sobre o Kevin (2011), Swimmer (2012) e You Were Never Really Here (2017). O elenco é composto ainda por LaKeith Stanfield, Nick Nolte e Sissy Spacek.
