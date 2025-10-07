Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (7/10)

7.10.25 - REPRESENTATIVIDADE

Data estelar: Mercúrio e Plutão em quadratura.



Aqueles que escolhemos como representantes do que abominamos e do que nunca aceitaríamos são os que desafiam nosso coração a entender a complexidade e contradição do funcionamento humano, inclusive porque, mesmo nos olhando ao espelho e vendo alguém perfeito, é provável que para algumas pessoas nós mesmos sejamos representantes da abominação.



A opção pela brutalidade é fácil de fazer, porque em nossa civilização está tudo pronto para seguir por essa linha, enquanto o oposto, que é a compreensão amorosa da complexidade humana, é uma trilha que ainda poucas pessoas se atrevem a explorar.



Porém, se quisermos ser compreendidos e aceitos incondicionalmente por alguém, isto é, sermos amados, não há como escapar de termos de oferecer o mesmo aos nossos semelhantes também.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4):

Lidar com pessoas antipáticas é um acidente do caminho, porque o mundo está cheio delas e chega uma hora que não dá para escolher com quem se relacionar. Passe por elas com rapidez ficando impassível. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5):

Procure se blindar contra o medo que as pessoas irradiam através de palavras e gestos, porque ainda que elas pareçam ter a razão, são ingênuas, acreditam no medo em vez de continuar apostando na aventura da vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6):

Pensando fazer o certo, os resultados podem sair pela culatra. Este é um momento daqueles em que sua alma precisa observar bem o cenário antes de tomar qualquer tipo de atitude ou iniciativa. Preveja os resultados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7):

Contenha o entusiasmo e procure enxergar tudo com lentes sensatas, para não se precipitar a dar início a assuntos que ainda não estariam amadurecidos o suficiente. O tempo está ao seu favor, não se esqueça disso.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8):

O definitivo não é tão definitivo assim, portanto, procure encarar as situações com mais leveza e alegria, mesmo aquelas que sua alma preferiria que desaparecessem. As coisas vão ir se acertando ao longo do tempo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9):

Talvez você devesse desacelerar nesta parte do caminho, porque ficar em cima dos assuntos do seu interesse o tempo inteiro está provocando estresse em vez de ajudar. Procure tomar distância e apostar na leveza.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10):

Prefira fazer acertos pequenos e temporários em nome de sua segurança material e anímica, porque o cenário não está consolidado o suficiente para você se engajar em decisões que envolvam resultados a longo prazo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11):

Encrencar é fácil, difícil é consertar depois o estrago das encrencas. Sua alma é totalmente capaz de se controlar para evitar precipitações, se você achar que há algo errado em marcha, investigue e verifique.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12):

Muitas coisas que parecem boas à primeira vista depois se transformam num engodo. Agora seria o caso de você pisar no freio antes de se lançar precipitadamente na direção de qualquer coisa que o valha. Melhor assim.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1):

Agora você precisa luzir todo seu discernimento, para sua alma não se perder nesse labirinto de informações contraditórias que circulam por aí. Essa tarefa não é fácil, demanda muita atenção e foco. Você consegue.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2):

Os acertos que você faria agora para deixar tudo encaminhado teriam de ser revistos no futuro, porque o cenário ainda vai mudar muito e neste momento sua alma não poderia sequer imaginar o teor dessas mudanças.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3):

Agora é imprescindível você redobrar a confiança em que os mistérios da Vida reservam algo interessante para seu futuro, porque se você continuar martelando os argumentos da lógica, o desespero será seu futuro.