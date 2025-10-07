Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos por conter drogas, violência e conteúdo sexual. - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A novela Vale Tudo, que está em sua reta final, e foi impactada pelo misterioso assassinato da vilã, Odete Roitman (Debora Bloch), exibida na noite desta última segunda-feira (6), se tornou alvo do Ministério da Justiça.

Isso porque, o órgão reclassificou o remake assinado por Manuela Dias. Agora, a trama é imprópria para menores de 14 anos por conter drogas, violência e conteúdo sexual.

A decisão sobre a classificação indicativa de Vale Tudo se deu após uma reanálise, em que foi encontrado "conteúdos díspares", além de diversas tendências relacionadas a estigmas, preconceito, erotização, morte intencional ou coação sexual.

Desta forma, é recomendado que o folhetim seja veiculada a partir das 21h nas telinhas. O fato impõe que com os devidos descritores de conteúdo, deve ser utilizada em qualquer plataforma ou canal de exibição de conteúdo classificável em até cinco dias corridos.

O post Na reta final, ‘Vale Tudo’ se torna alvo de decisão do Ministério da Justiça foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.