PREMIAÇÃO

Oscar do Instagram: premiação promete celebrar criadores de conteúdo

Vencedores receberão, entre outros prêmios, um anel físico exclusivo, desenhado pelo estilista britânica Grace Wales Bonner. Jurados já foram anunciados pela plataforma

Instagram anunciou nesta segunda-feira (6/10) o lançamento do prêmio Rings - (crédito: Reprodução/Instagram)

O Instagram anunciou nesta segunda-feira (6/10) o lançamento do prêmio Rings ("Anéis", em tradução literal), uma iniciativa voltada para criadores de contúdo. Segundo a plataforma, a proposta é reconhecer talentos que rompem barreiras e inspiram transformações por meio da criatividade e da coragem de experimentar.

"Este prêmio é para os criadores que não apenas participam da cultura — mas a transformam, superam qualquer barreira que os prenda para realizar suas ambições. Porque todo ato de criatividade, grande ou pequeno, pode levar a algo grandioso", afirmou o Instagram em nota.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, os vencedores receberão dois prêmios: um anel físico exclusivo, desenhado pelo estilista britânica Grace Wales Bonner, e um anel digital, que será exibido ao redor da foto de perfil nos Stories — substituindo o tradicional círculo colorido — e visível por todo o aplicativo.

Além disso, os criadores premiados poderão personalizar elementos visuais nos perfis, como o fundo da página e até o botão de "curtir", reforçando a identidade dentro da plataforma.

A escolha dos vencedores ficará a cargo de um júri formado por personalidades de diversas áreas criativas, como o cineasta Spike Lee, o estilista Marc Jacobs, o artista KAWS, a maquiadora Pat McGrath, o youtuber Marques Brownlee, a atriz Yara Shahidi, além da própria Wales Bonner e do chefe do Instagram, Adam Mosseri.

 
 
 
Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/10/2025 20:15
