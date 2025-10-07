Oscar do Instagram: premiação promete celebrar criadores de conteúdo

O Instagram anunciou nesta segunda-feira (6/10) o lançamento do prêmio Rings ("Anéis", em tradução literal), uma iniciativa voltada para criadores de contúdo. Segundo a plataforma, a proposta é reconhecer talentos que rompem barreiras e inspiram transformações por meio da criatividade e da coragem de experimentar.

"Este prêmio é para os criadores que não apenas participam da cultura — mas a transformam, superam qualquer barreira que os prenda para realizar suas ambições. Porque todo ato de criatividade, grande ou pequeno, pode levar a algo grandioso", afirmou o Instagram em nota.

De acordo com o portal The Hollywood Reporter, os vencedores receberão dois prêmios: um anel físico exclusivo, desenhado pelo estilista britânica Grace Wales Bonner, e um anel digital, que será exibido ao redor da foto de perfil nos Stories — substituindo o tradicional círculo colorido — e visível por todo o aplicativo.

Além disso, os criadores premiados poderão personalizar elementos visuais nos perfis, como o fundo da página e até o botão de "curtir", reforçando a identidade dentro da plataforma.

A escolha dos vencedores ficará a cargo de um júri formado por personalidades de diversas áreas criativas, como o cineasta Spike Lee, o estilista Marc Jacobs, o artista KAWS, a maquiadora Pat McGrath, o youtuber Marques Brownlee, a atriz Yara Shahidi, além da própria Wales Bonner e do chefe do Instagram, Adam Mosseri.