CONTEÚDO ADULTO

MC Mirella fala de sucesso financeiro com conteúdo adulto: "Nada se compara"

Artista revelou como a produção de material erótico impulsionou os rendimentos e transformou a vida financeira, além do equilíbrio entre carreira e maternidade

Mirella revelou como o conteúdo adulto impulsionou ganhos e mudou sua rotina - (crédito: Reprodução/Instagram)
Convidada para o programa De Frente com Blogueirinha, exibido no YouTube, MC Mirella revelou detalhes sobre a trajetória recente na produção de conteúdo adulto. A decisão de vender materiais eróticos transformou a vida financeira da artista, mas também afetou a relação com os familiares.

Em apenas nove meses atuando em duas plataformas, Mirella viu os rendimentos crescerem de forma inédita. “Estou aí há praticamente 10 anos… Nada se compara, vou te falar. Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro”, afirmou, destacando a diferença em relação a carreira musical.

A cantora explicou que a iniciativa já era estratégica: “Sabia que iria abrir horizontes na parte financeira. Então, fui meio que ‘ligeira’. Sei que meu público tem muito homem e que eles consumiam esse conteúdo.”

Sobre a reação da família, a funkeira contou que o início foi complicado. “Ninguém da minha família queria falar comigo. Querendo ou não, é um baque.” Ainda assim, ela garantiu que não se arrepende de expor a intimidade.

Além dos ganhos financeiros, Mirella comentou que conseguiu diminuir a quantidade de shows como MC, aproveitando mais tempo ao lado da filha, Serena, de 2 anos, equilibrando carreira e maternidade.

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 07/10/2025 15:12
