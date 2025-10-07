MC Mirella fala de sucesso financeiro com conteúdo adulto: "Nada se compara"

Convidada para o programa De Frente com Blogueirinha, exibido no YouTube, MC Mirella revelou detalhes sobre a trajetória recente na produção de conteúdo adulto. A decisão de vender materiais eróticos transformou a vida financeira da artista, mas também afetou a relação com os familiares.
Em apenas nove meses atuando em duas plataformas, Mirella viu os rendimentos crescerem de forma inédita. “Estou aí há praticamente 10 anos… Nada se compara, vou te falar. Nos primeiros meses eu dupliquei, tripliquei o que eu tinha, os meus ganhos. Ali, eu ganhei dinheiro”, afirmou, destacando a diferença em relação a carreira musical.
A cantora explicou que a iniciativa já era estratégica: “Sabia que iria abrir horizontes na parte financeira. Então, fui meio que ‘ligeira’. Sei que meu público tem muito homem e que eles consumiam esse conteúdo.”
Sobre a reação da família, a funkeira contou que o início foi complicado. “Ninguém da minha família queria falar comigo. Querendo ou não, é um baque.” Ainda assim, ela garantiu que não se arrepende de expor a intimidade.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além dos ganhos financeiros, Mirella comentou que conseguiu diminuir a quantidade de shows como MC, aproveitando mais tempo ao lado da filha, Serena, de 2 anos, equilibrando carreira e maternidade.
Confira:
Saiba Mais
- Diversão e Arte Povos amazônicos protagonizam sinfonia inédita no Brasil
- Diversão e Arte Marcella Andrade estreia como autora com o livro ‘Mais um romance clichê’
- Diversão e Arte Hayley Williams revela como Paramore influenciou hit polêmico
- Diversão e Arte Intérprete de Ed Gein questiona quem é o verdadeiro monstro da história
- Diversão e Arte Lola Young anuncia pausa na carreira após desmaio em show nos EUA
- Diversão e Arte Após internação, Hungria retorna aos palcos nesta sexta; confira os shows
- Diversão e Arte Morre Ben Lewis, ator de 'O fantasma da ópera', aos 46 anos
- Diversão e Arte Halsey revela o motivo por trás da pausa na carreira musical
- Diversão e Arte Anitta adia álbum e promete experiências musicais inéditas em 2026