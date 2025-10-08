BSB Plano das Artes lança catálogo com 56 espaços de arte do DF

O catálogo da 4ª edição do BSB Plano das Artes | Festival Arte por Toda Parte será lançado amanhã, no Espaço Oscar Niemeyer, das 18h às 20h. O projeto registra, por meio de fotos, imagens, textos e endereços, o evento realizado em 2024, marcado por visitas a galerias, ateliês e espaços dedicados ao mundo artístico em 14 rotas pelo Distrito Federal — no total, são 56 espaços do DF listados.

A organizadora Cinara Barbosa comenta que o catálogo traz um material grandioso da memória do evento. "É a possibilidade de rememorarmos quem participou do projeto da circulação pelos espaços e relembrar os espaços visitados. A gente fez um grande material com fotos, imagens, endereços e rotas, uma das principais questões do evento", destaca a idealizadora.

O catálogo apresenta 56 espaços abertos à visitação em diversas regiões do Distrito Federal. "O projeto serve para que as pessoas possam ler a respeito desses lugares e entender o que eles propõem como espaço de arte no DF", afirma Cinara. A organizadora destaca que as rotas também são uma forma de conhecer a cidade sob um novo olhar. "É para que a gente possa descobrir que existe um lugar de arte perto da gente, do lugar onde a gente reside ou trabalha, e que, às vezes, nem imaginamos", comenta.

Além disso, esse mapeamento é uma possibilidade de gerar políticas públicas. "Entender que há uma tendência da própria arte contemporânea e entender o campo de atuação profissional da cultura. Esse projeto tem a vocação de tratar a visibilidade, a sustentabilidade e a profissionalização dos agentes culturais que atuam no campo das artes visuais", ressalta Cinara. O evento no Espaço Oscar Niemeyer é aberto ao público e o catálogo será distribuído aos presentes.

Amanhã, das 18h às 20h, no Espaço Oscar Niemeyer (Praça dos Três Poderes). Entrada gratuita.