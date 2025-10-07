A vida de Gilberto Gil contada e cantada por crianças

“Você gosta do Gilberto Gil? A gente ama o Gilberto Gil?” Assim começa o filme em que alunos de escola pública em Santo André, no ABC Paulista, homenageiam o ícone da música popular brasileira. Em Alegrias de quintal, uma mini-história de Gilberto Gil, os pequenos encenam passagens marcantes da vida do cantor, desde o nascimento, em Ituaçu, até os dias atuais, com passagens pelo tropicalismo e exílio, tudo narrado pelas crianças.

Davi Lucca, por exemplo, interpreta Gilberto Gil, enquanto Alana, como Rita Lee, Rosivânia, Elis Regina, Arthur Isaac, Caetano Veloso, e Alice, Gal Costa, representam os parceiros musicais de Gil. Vestuário, instrumentos de brinquedo (outros não) e desenhos compõem a encenação. Tudo isso na própria escola municipal, localizada em Santo André.

A família e os dois filhos que perdeu, Pedro e Preta Gil, também são mencionados. A trilha sonora com canções como Drão e Palco no final é, no final, cantada pelos alunos. “Nossa turma ama. Na verdade, o Brasil todo ama Gilberto Gil, porque é muito lindo”, dizem no curta metragem. O projeto “nasce da escuta e atenção aos interesses das crianças, valorizando uma educação infantil que reconhece a criança como protagonista de sua aprendizagem e produtora de cultura”, aparece ao fim do vídeo.