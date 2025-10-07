Pianista Eudóxia de Barros faz apresentação gratuita no CTJ Hall

A pianista Eudóxia de Barros se apresenta nesta sexta-feira (10/10) no CTJ Hall, na unidade da 706/Sul da Casa Thomas Jefferson, às 20h. O concerto faz parte da programação do Sextas Musicais, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da escola.

O repertório da apresentação transita entre homenagens à grandes nomes da música europeia e compositores nacionais. O programa é composto de composições de Bach, Schumann, Shostakovich, Osvaldo Lacerda, Fernando Cupertino, Nilcéia Baroncelli, Camargo Guarnieri, Zequinha de Abreu e Ernesto Nazareth.

Eudóxia de Barros é uma pianista paulista, vencedora do Prêmio Nacional da Música em 1995, da Funarte, e Comenda de Mérito Anhanguera, dado em 2009 pelo Governo de Goiás. Na carreira, já participou de 31 LPs, 14 CDs e do DVD Convite à Música, com interpretações de composições que vão de Chiquinha Gonzaga e Osvaldo Lacerda a Bach e Beethoven.

Serviço

Sextas Musicais

Com Eudóxia de Barros. Nesta sexta-feira (10/10), no CTJ Hall, na unidade da 706/906 Sul da Casa Thomas Jefferson, às 20h. Entrada gratuita.