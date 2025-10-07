InícioDiversão e Arte
Pianista Eudóxia de Barros faz apresentação gratuita no CTJ Hall

Concerto gratuito faz parte da programação Sextas Musicais, projeto da Casa Thomas Jefferson

Eudóxia de Barros faz apresentação única em Brasília - (crédito: Divulgação)
Eudóxia de Barros faz apresentação única em Brasília - (crédito: Divulgação)

A pianista Eudóxia de Barros se apresenta nesta sexta-feira (10/10) no CTJ Hall, na unidade da 706/Sul da Casa Thomas Jefferson, às 20h. O concerto faz parte da programação do Sextas Musicais, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da escola.

O repertório da apresentação transita entre homenagens à grandes nomes da música europeia e compositores nacionais. O programa é composto de composições de Bach, Schumann, Shostakovich, Osvaldo Lacerda, Fernando Cupertino, Nilcéia Baroncelli, Camargo Guarnieri, Zequinha de Abreu e Ernesto Nazareth.

Eudóxia de Barros é uma pianista paulista, vencedora do Prêmio Nacional da Música em 1995, da Funarte, e Comenda de Mérito Anhanguera, dado em 2009 pelo Governo de Goiás. Na carreira, já participou de 31 LPs, 14 CDs e do DVD Convite à Música, com interpretações de composições que vão de Chiquinha Gonzaga e Osvaldo Lacerda a Bach e Beethoven.

Serviço

Sextas Musicais 

Com Eudóxia de Barros. Nesta sexta-feira (10/10), no CTJ Hall, na unidade da 706/906 Sul da Casa Thomas Jefferson, às 20h. Entrada gratuita.

postado em 07/10/2025 17:53
