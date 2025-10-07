Iza confirma término do relacionamento com Yuri Lima

A relação do casal já havia sido alvo de polêmicas, após a cantora divulgar um vídeo, nas redes sociais, onde afirma ter sido traída pelo jogador - (crédito: Redes Sociais)

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima terminaram o relacionamento. A separação do casal, que iniciou a relação em 2023, foi divulgada pela assessoria da artista nesta terça-feira (7/10).

“Iza e Yuri Lima não formam mais um casal”, diz o comunicado. “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade.”

A relação dos dois já havia sido alvo de polêmicas, após a cantora divulgar um vídeo, nas redes sociais, onde afirma ter sido traída pelo jogador, em julho de 2023, quando estava grávida. Nala, a filha do casal, nasceu três meses após a revelação.

Segundo Iza, Yuri teria se envolvido com uma mulher que ele já havia se relacionado anteriormente. O casal reatou no início de 2025, porém a polêmica reacendeu após Yuri republicar fotos de uma mulher de biquíni nas redes sociais, em setembro.