Iza confirma término do relacionamento com Yuri Lima

Informação foi confirmada pela assessoria da cantora. "Ambos seguem comprometidos com a criação da filha Nala", diz texto

A relação do casal já havia sido alvo de polêmicas, após a cantora divulgar um vídeo, nas redes sociais, onde afirma ter sido traída pelo jogador - (crédito: Redes Sociais)
A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima terminaram o relacionamento. A separação do casal, que iniciou a relação em 2023, foi divulgada pela assessoria da artista nesta terça-feira (7/10). 

“Iza e Yuri Lima não formam mais um casal”, diz o comunicado. “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade.”

A relação dos dois já havia sido alvo de polêmicas, após a cantora divulgar um vídeo, nas redes sociais, onde afirma ter sido traída pelo jogador, em julho de 2023, quando estava grávida. Nala, a filha do casal, nasceu três meses após a revelação.

Segundo Iza, Yuri teria se envolvido com uma mulher que ele já havia se relacionado anteriormente. O casal reatou no início de 2025, porém a polêmica reacendeu após Yuri republicar fotos de uma mulher de biquíni nas redes sociais, em setembro.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 07/10/2025 19:18
