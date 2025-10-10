Alcione desembarca em Brasília com turnê de disco homônimo

Um dos maiores ícones da música brasileira preenche a noite da capital com sua voz única. Alcione se apresenta no Centro de Convenções Ulysses neste sábado (11/10), a partir das 21h. Os ingressos para ver de perto a diva do samba estão disponíveis no site da Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 140.

O repertório da noite é baseado em seu novo disco, Alcione, lançado neste ano. Com novidades e canções inéditas como Marra de feroz e Não mexe comigo, Marrom também canta a regravação que produziu do clássico Evidências, de Chitãozinho & Xororó. “Naturalmente, conforme não poderia deixar de ser, o roteiro também é formatado por alguns dos meus maiores hits de carreira, como Não deixe o samba morrer, Estranha loucura, Você me vira a cabeça e Meu ébano", destaca a cantora.

Com mais de 50 anos de carreira, Alcione é considerada uma das maiores cantoras de samba do país. Atualmente, Marrom possui uma agenda cheia de shows até o final do ano e conta que faz tudo com muita alegria e certeza que optou pela carreira certa. “Ter ultrapassado esses 50 anos de carreira contando sempre com a presença do público, um público que, felizmente, também vem aumentando e se renovando nos últimos anos, é motivo de celebração”, conta.

A cantora ainda brinca: “Eu amo cantar, sempre foi minha grande paixão... e ainda me pagam pra isso”. Alcione destaca o público da capital como uma das melhores plateias. “Sempre me receberam com muito carinho e entusiasmo. É um prazer cantar para os meus fãs de Brasília”, afirma.

Serviço

Alcione, a diva do samba

Neste sábado (11/10), a partir das 21h, no Centro de Convenções Ulysses. Ingressos a partir de R$ 140 (poltrona especial meia entrada) + taxa da Bilheteria Digital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular