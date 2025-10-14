Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (14/10)

PORTAL DE OPORTUNIDADE

Data estelar: Vênus em trígono com Urano e Plutão.

Até 7h46 HBr a Lua transita Vazia por Câncer, mas a partir desse horário ingressa em Leão e se agrega à configuração de Vênus, Urano e Plutão, consolidando a oportunidade de, em pouco tempo, até as 20h46 HBr, aproveitarmos a janela estelar mediante a qual coloquemos em ordem o que está fora da linha, ou demos o pontapé inicial em projetos e assuntos dos quais sonhemos com grandes resultados.

Este verdadeiro portal de oportunidade pode passar despercebido e nós vivermos aqui na Terra um dia comum, como tantos outros, se não nos atrevermos a tomar a iniciativas pertinentes para que nossos anseios se tornem movimentos práticos.

Como sempre, tudo depende de transcendermos o medo e nos atrevermos a tomar as iniciativas pertinentes a cada caso.

































ÁRIES

É imprescindível selecionar direito as pessoas que servirão de referência para seus planos, porque no futuro você terá de conviver com outras, que não apenas são contrárias, como também fazem de tudo para derrubar você.

TOURO

Os detalhes fazem toda a diferença, é nesses que se esconde a possibilidade de tudo dar certo ou errado. São essas coisas que as pessoas deixam de perceber, porque seus olhos estão fixos nos grandes objetivos.

GÊMEOS

As facilidades que você encontra nesta parte do caminho não são enganosas, portanto, é hora de confiar em que, de vez em quando, a sorte dá um sorriso e contempla sua alma com perspectivas bem-aventuradas. Aproveite.

CÂNCER

No fim das contas, tudo se resolve se houver conforto e segurança. Parece fácil, mas as pessoas e as circunstâncias do mundo não andam ajudando nesse sentido, o que acaba dificultando o que deveria ser simples.

LEÃO

Fluxos de pensamentos que se contradizem entre si circulam pela sua mente e dificultam a tomada de decisões. Não se importe com isso e continue tocando a bola para frente, porque do meio do caos surgirá a ordem.

VIRGEM

Aquilo que é seu por direito e merecimento não tem como ser perdido, porém, pela ação adversa de certas pessoas as coisas podem demorar mais do que o desejável para dar resultados. Siga pelo caminho seguro.



LIBRA

Não há um caminho desenhado à sua frente, há apenas a possibilidade de você abrir seu próprio caminho à medida em que tomar as iniciativas pertinentes. Isso cria muita incerteza, mas é uma ótima oportunidade.

ESCORPIÃO

Agora não é hora de abrir o jogo, mas de continuar mantendo suas verdadeiras intenções sob um manto de discrição. Porém, trate de não mentir, porque num futuro próximo a verdade virá à tona. Discrição, apenas isso.

SAGITÁRIO

Aposte na vida social como meio de encontrar um rumo para o futuro, porque se você continuar se apoiando exclusivamente nos seus anseios particulares, você avançará, mas não tanto quanto o que avançaria com ajuda.

CAPRICÓRNIO

É desnecessário ter foco o tempo inteiro, porque na maior parte dos dias não acontece nada que a alma ache interessante. Agora é diferente, tudo parecerá mais interessante do que o normal, mesmo não sendo.



AQUÁRIO

É hora de você pensar nas próximas aventuras que farão sua alma se sentir viva novamente, transcendendo os trechos do caminho sem graça que você teve de aturar. Nada que é sem graça pode durar muito tempo. Passa.

PEIXES

Perder o pudor é necessário, porque enquanto você continuar achando que vai sair mal na foto, deixará de aproveitar a oportunidade de avançar, que depende inteiramente do nível de atrevimento com que você atuar.