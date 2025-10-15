Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (15/10)

ÂNIMO E DESÂNIMO

Data estelar: Lua míngua em Leão.

A intensidade de ontem contrasta com o ânimo de hoje, a alma desperta com receio de ter perdido a oportunidade que o mistério da Vida ofereceu, e se ressente por não ter conseguido realizar os anseios maiores com que sonha, mas esse desânimo não deve ser levado a sério, é como uma maré baixa que mostra uma parte da praia que antes estava submersa.

É preciso se acostumar com a oscilação do humor, e não a tratar como se fosse uma patologia. O humor humano é oscilante porque acompanha os ritmos do Universo, e tentar viver de forma artificial, com o humor homogêneo o tempo inteiro, é contrário à saúde espiritual.

As oportunidades podem, eventualmente, ser perdidas, por falta de lucidez ou preguiça mesmo, mas é certo que a Vida, generosa e graciosa, trará outras numa nova onda do futuro.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há coisas que dão certo entremeadas com as outras, que resistem ao seu esforço e continuam dando errado. Procure manter a alma impassível diante dos favorecimentos e das adversidades, para não bater tanto a cabeça.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Ainda que as pessoas aconselhem e estimulem investimentos, nesta parte do caminho seria sábio conter os gastos, porque no futuro próximo você perceberá que não poderia ter feito nada melhor. Agora é uma questão de acreditar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os bons pressentimentos precisam se acalentados no íntimo do coração, porque mesmo que sejam visões aparentemente impossíveis de realizar, valem pelo estado de ânimo que infundem, melhorando seu dia a dia.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você não se perder nesse labirinto estranho de incertezas que as pessoas carregam em suas almas, dado o estado atual do mundo, é imprescindível você se agarrar com firmeza à alegria, que é o antídoto eficiente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agarre-se ao espírito prático para não se perder no labirinto de promessas lindas, que são até verdadeiras, mas que ainda não têm como ser ancoradas na realidade concreta. Agarre-se ao espírito prático, isso vai ajudar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O que de bom e de melhor se encontra disponível para seu progresso está atrelado à perspectiva de você se associar às pessoas certas, porque agora não se trata mais de esforço individual, mas da força do grupo. É por aí.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As facilidades existem, mas são enganosas, e ainda por cima muitas pessoas as prometem como forma de seduzir, sem se comprometer a entregar o que prometem. Melhor você continuar fazendo o que estiver ao seu alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Aquilo que você faria por impulso, com o coração na mão, seria melhor elaborar e amadurecer um pouco mais, para que sua boa vontade não resulte em decepção. Nada grave, mas as decepções acabam se acumulando.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A alegria há de ser sempre bem-vinda, porque é um estado de ânimo mágico. Acontece apenas que as pessoas não raciocinam bem quando estão tomadas por essa magia, e prometem mundos e fundos sem nenhuma sabedoria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Cuide para não acabar carregando nas suas costas os deveres que outras pessoas teriam de cumprir, porque ao passo que elas se mostram alegres e exaltadas, também empurram na sua direção o que elas não querem fazer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O futuro é promissor, mas não é fácil, não se engane quanto a isso. Tudo que você poderá fazer para progredir e ampliar seu alcance depende na sua maior parte de seu empenho, e de uma pequena proporção da sorte.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É desnecessário fazer gastos exorbitantes para você se sentir bem, ao contrário, se você poupar recursos nesta parte do caminho, num futuro próximo terá um bem-estar muito maior do que o que seria fugaz atualmente.