Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (16/10)

A VIDA É OPORTUNIDADE

Data estelar: Lua Vazia das 2h05 até 15h07 HBr

Desperta com tranquilidade e se por essas coisas estranhas dos humores alguma angústia cravar suas garras em tua garganta e ventre, toma um tempo para acompanhar tua respiração mentalmente, e em cada expiração te livrar dessa angústia imaginando que é uma nuvem densa.

Evita te render à angústia, luta contra ela por tua vida e para preservar a leveza necessária para atravessar este dia, que pode ser gracioso e miraculoso, desde que não fujas dessa batalha, porque se te abandonas à inércia, é certo que a angústia será a vencedora.

Deposita um voto de confiança em teus lindos sonhos, porque mesmo que estejam distantes de acontecer, ainda assim cada respiração será uma nova aproximação, mas para isso tu precisas renovar a confiança de que a vida aqui na Terra é uma oportunidade, e não um castigo.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Apesar de as coisas não se parecerem nem um pouco com o que você pretendia, ainda assim há muito para aproveitar. Portanto, vale a pena aceitar as condições que a vida oferece sem fazer exigências insuportáveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo que você precisa está ao alcance da mão, muitas das coisas que ficaram acumuladas sem uso podem começar a servir aos seus intuitos. Por isso, antes de se lançar a fazer gastos, procure utilizar o que está disponível.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma pressente coisas boas, mas não consegue definir quais seriam essas, e para evitar ficar no ar você passa a se agarrar às fantasias que povoam a mente. Evite se dispersar nessas, selecione somente algumas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Está tudo certo, mas como o mundo anda mais incerto do que nunca, sua alma não consegue desfrutar direito de todos os benefícios que a vida oferece. Porém, continua estando tudo certo no mundo incerto, é só confiar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As boas intenções são promissoras, mas nesta parte do caminho é melhor você confiar mais no que possa ser feito, porque apesar das boas intenções infundirem entusiasmo e alegria, melhor contar apenas com a praticidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A força do grupo há de substituir o esforço pessoal para que haja um progresso substancial nas próximas semanas. Procure selecionar as pessoas que podem contribuir aos seus projetos e se aproximar mais delas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas coisas boas são prometidas, e as pessoas têm boa vontade, mas também são um tanto ingênuas. Nesta parte do caminho é preferível você confiar apenas no que seja possível e fazer o que estiver dentro do alcance.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Impulsos são sempre urgentes, como os desejos, mas nesta parte do caminho seria sábio amadurecer melhor o que pareceria urgente. O tempo não pode ser perdido, porque não é uma coisa, é uma percepção. Aproveite.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As pessoas enchem a boca com promessas, que apesar de não serem falsas, são fruto de excesso de entusiasmo e, principalmente, da louca vontade que elas têm de se agarrar a algo seguro. Procure observar melhor tudo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por piores que sejam as coisas, sempre algo se aprende, porém, não se trata de ficar com o prêmio consolação, mas demandar que a vida lhe ofereça as melhores oportunidades. Aponte alto sua mira e siga em frente.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A sorte está sempre circulando por aí, mas para você a perceber é imprescindível que mantenha firme sua alma nesse estado de ânimo mágico que é a alegria. Só uma alma alegre consegue perceber a sorte onde ela estiver.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que você tenha comichão nas mãos e no bolso e uma vontade louca de adquirir tais ou quais coisas, seria interessante frear o impulso e observar o cenário com mais sabedoria, para colher os frutos no futuro.



