Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (17/10)

PROSPERIDADE NECESSÁRIA

Data estelar: Sol e Júpiter em quadratura.

Prosperar é necessário, mas não a qualquer custo e, principalmente, é necessário prosperar livre da ilusão de que isso signifique ter de se comprometer a pagar contas mais elevadas, ou de que a prosperidade seja associada a tomar distância dos relacionamentos atuais.

A melhoria das condições existenciais só seria benéfica enquanto possa ser compartilhada com as pessoas de teu círculo atual, para que essa não se reduza ao aspecto material, mas se estenda a uma melhoria de tua condição intelectual, emocional, física e espiritual.

Se a prosperidade te converte numa pessoa pior, mesquinha e egoísta, essa será ilusória, parecerá que estás melhor, porque pagas contas mais caras, mas ao mesmo tempo reduzirás o alcance de teu entendimento sobre a vida e sobre tua própria alma, ou seja, empobrecerás.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Emoções intensas e irresistíveis surgem de dentro das vísceras diante do que acontece e do que as pessoas fazem. Não se trata de evitar confrontos, mas de que, pelo menos, esses tenham alguma utilidade. É por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Parece todo mundo motivado a ofender e dar o troco em cima de situações que nem mereceriam tanto destaque. É hora de respirar fundo e de tomar distância das situações que poderiam fazer com que você perdesse a cabeça.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Muna-se de boa vontade e coloque em prática seus anseios, sem se importar se o tempo é curto para fazer caber seus grandes sonhos. Um pequeno passo de cada vez será suficiente para iniciar a aproximação. Suficiente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Faça valer suas demandas, nem que para isso você tenha de bater na mesa, porque nesta parte do caminho os ânimos andam bastante fora do eixo e se você não demonstrar sua força, outras pessoas passarão por cima.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A inquietação não é ilusória, a alma pressente que algo anda acontecendo, porém, não é necessariamente um evento que seja relativo às suas questões pessoais, é o mundo que anda todo de ponta-cabeça. Compreenda.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As ideias fluem aos borbotões, mas é evidente que sua alma terá de escolher algumas, porque não vai dar para encaixar todas nos seus projetos. Essa seleção você pode fazer com ou sem a ajuda de outrem. Você escolhe.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Comprar por impulso nem sempre é uma boa ideia, porque apesar de tudo estar montado para seduzir sua alma a adquirir o que pareceria imprescindível, se você der um passo para trás e observar bem, o impulso vai passar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A razão é um valor destacado em nossa civilização, porém, na prática não dá para tratar tudo com racionalidade, porque as vísceras cozinham impulsos que, apesar de irracionais, provocam mudanças importantes.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sentimentos que não podem ser manifestos na hora certa correm o risco de se transformarem em ressentimentos, um estado de coisas que não beneficia ninguém. Cuide para isso não acontecer a você, porque complicaria.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre dá para selecionar as pessoas com que você precisa compartilhar uma parte do caminho, associando-se a elas para completar tarefas. Às vezes, é preciso aceitar as que estão disponíveis. É isso.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você deixaria para depois pode ser feito agora, e isso não apenas vai aliviar sua alma como também aproximar você daquele futuro mais sossegado com que tanto sonha. Há energia suficiente para isso.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De vez em quando é preciso demonstrar força, para que as pessoas próximas e as eventuais com que você tem contato não passem por cima, desrespeitando suas condições. É desnecessário brigar, só demonstrar sua força.