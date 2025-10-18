Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (18/10)

DESCANSO INSTRUMENTAL

Data estelar: Lua míngua em Virgem

Aproveita o dia para colocar em ordem todos os assuntos práticos que durante a semana útil são percebidos, mas nunca com tempo suficiente para os atender. Desentulha as gavetas, te livra das roupas que ficam amarrotadas no armário e que podem eventualmente servir a outras pessoas, aproveita também para limpar os instrumentos que utilizas todos os dias, sejam esses tecnológicos, mecânicos, ou também teu corpo, que é o instrumento mais importante de todos.

Faz isso com espírito prático, para que tua vida flua com mais facilidade no dia a dia, e não tenhas de te preocupar futuramente com que não tens tempo para dar conta de tudo que é necessário.

Descanso não é fazer nada, descanso é deixar tudo em ordem para que a alma possa se sentir mais tranquila no futuro.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Diante do que acontece é fácil se revoltar e reagir com força total, para só depois perceber que o comportamento foi desproporcional. Não importa, realmente há horas em que a alma precisa explodir e se manifestar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem tudo é competição, há necessidade de colaboração também, porque apesar de haver uma onda de brutalidade imperando nesta parte da história humana, não chegamos até aqui para voltar ao tempo das cavernas. Isso não.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Todas as pontas que foram ficando soltas ao longo do tempo parecem ter conspirado para se apresentarem todas juntas e provocarem nervoso em você. Respire fundo, se arme de boa vontade e dê conta do recado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Fazer sempre o que a gente deseja e não ter limitações com os deveres e obrigações, seria esse o cenário ideal para a vida? Como não é possível separar desejos e obrigações, a resposta sempre será teórica. Nada mais.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Se as coisas andam meio tensas por aí, procure não ser você quem ponha mais lenha na fogueira, mas atuar como um ponto de diplomacia imparcial para que as pessoas envolvidas voltem a colocar a cabeça no lugar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dizem que não é possível pensar em duas ou mais coisas ao mesmo tempo, mas a mente contradiz a afirmação e se ramifica em múltiplas associações, e assim a gente perde o foco e fica navegando sem eira nem beira.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que requerem maior reflexão, mas no âmbito do comércio, tudo está montado para que você não pense, e por não pensar permita que os impulsos comandem. É assim que a gente compra coisas que depois se mostram inúteis.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Enquanto você tiver objetivos definidos, que tenham sido amadurecidos na sabedoria da espera, encontrará neste momento a oportunidade de se deixar conduzir por impulsos irracionais, mas produtivos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Já que a vida lhe apresenta a oportunidade de fazer certos sacrifícios, tenha a delicadeza com sua própria alma de selecionar direito as pessoas pelas quais se sacrificará, para que haja mínima gratidão futura.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Os conflitos não são necessariamente negativos, porque ainda que sejam desconfortáveis e produzam nervosismo, se as pessoas envolvidas os aproveitarem para acomodar melhor suas demandas, acaba sendo positivo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O tempo não pode ser perdido, porque não é uma coisa, mas uma percepção. Porém, ainda assim as oportunidades que ele traz até você, essas sim podem ser perdidas se você fica procrastinando o que pode ser feito agora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A força dos argumentos está com você, mas se você conversa com pessoas que não têm a mínima altura para acompanhar seus raciocínios, por mais que você esteja com a razão tudo vai se diluir numa conversa sem sentido.