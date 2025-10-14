InícioDiversão e Arte
Influenciadora se pronuncia pela primeira vez sobre término com João Silva

A influenciadora digital abriu o coração acerca do término com o filho de Faustão

O namoro, que havia sido oficializado em junho deste ano, foi rompido após cerca de quatro meses, em comunicado confirmado pela assessoria de imprensa do filho de Faustão, no último domingo (12) - (crédito: Reprodução/Instagram)
Isabella Kherlakian quebrou o silêncio e se manifestou, pela primeira vez, sobre o fim do relacionamento com João Silva.

O namoro, que havia sido oficializado em junho deste ano, foi rompido após cerca de quatro meses, em comunicado confirmado pela assessoria de imprensa do filho de Faustão, no último domingo (12).

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora digital e empresária garantiu que o fim foi amigável e construído em consenso. "Foi uma decisão conjunta, sim. Nossos estilos de vida e hábitos são muito diferentes… E também por eu ter 27 e ele 21?, disse.

"Estamos em momentos diferentes da vida, foi basicamente isso. Nada de mais (risos). Continuamos amigos e nos respeitando", concluiu Isabella Kherlakian.

Em tempo, o relacionamento entre João Silva e Isabella sempre foi discreto, longe de polêmicas e exposições. O namoro com a empresária, inclusive, avia sido o primeiro oficializado pelo apresentador do SBT desde o fim com a modelo Schynaider Moura, em novembro de 2023.

