Carol Ribeiro integra elenco do reality Menos é demais

Carol Ribeiro se une à Bárbara Vieira na nova temporada de Menos é demais - (crédito: HBO Max/Divulgação)

Reality show da Discovery Home & Health, Menos é demais chega com novidades para a sexta temporada. O seriado, exibido toda quarta-feira, às 22h30 na emissora e disponibilizado semanalmente na HBO Max, celebra a entrada da modelo e apresentadora Carol Ribeiro, que, nos novos episódios, se une à arquiteta e artista plástica Bárbara Vieira na missão de transformar ambientes desorganizados, que beiram situações de acúmulo extremo, em lares funcionais, acolhedores e esteticamente agradáveis.

Ao longo da temporada, serão 10 lares revitalizados com a ajuda das apresentadoras, que, durante uma semana, buscam entender a origem de tal desorganização. "A gente conversa muito com o participante, com o objetivo de que ele realmente enxergue o que o está fazendo cometer esses excessos, seja por uma tristeza interna ou pela pura euforia do comprar", relata Bárbara.

"Os acúmulos de cada pessoa são diferentes, mas eu sempre acho que a bagunça de fora reflete o caos da cabeça de cada um. Isso acaba se manifestando fisicamente no ambiente", acrescenta a apresentadora. "Às vezes, é um trauma, uma dinâmica complicada do dia a dia ou um momento difícil", lista a arquiteta.

"A gente acaba se apegando aos participantes, porque entende os motivos de eles estarem passando por essa situação", conta Carol. "Ter uma conversa mais pessoal com cada um é bem interessante e acabou sendo uma descoberta para mim criar essa empatia com o outro", diz a modelo, que celebra a volta ao papel de entrevistadora. "A gente está sempre tentando entender o por que a pessoa chegou naquele ponto, o porquê de chegar até aquele excesso", complementa.

No quesito moda, Carol promete contribuir a partir das vivências na passarela, promovendo a prática do consumo consciente. "Eu sou a pessoa do guarda-roupa conciso", revela a apresentadora. "Em relação a vestimentas, eu parto do princípio que o menos é demais sempre, principalmente em relação às tendências de hoje em dia. São muitas opções e eu acho que o clássico sempre vale", opina.

"Muito tem se falado, mas poucos se tem feito quando o assunto é consumo consciente. No nosso programa, a pegada do sustentável e do reaproveitamento entra não só na parte da moda, mas também na reorganização do ambiente", avalia Carol. "A gente sempre tenta aproveitar os móveis que a pessoa tem", exemplifica Bárbara.

"As pessoas ficam muito surpreendidas ao ver alguma mobília própria reformada ou utilizada de outra maneira no ambiente. E isso é muito legal, porque você mostra que é possível ter uma outra visão sobre um mesmo item. Então, a gente se complementa nesse sentido — a Carol vem com uma visão de moda e eu entro na parte da decoração", explica a arquiteta.

Durante os episódios, as apresentadoras ainda contarão com participações especiais de personalidades como Arlindo Grund, Rita Carreira e Ellen Milgrau.