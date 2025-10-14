Liniker fará apresentação na cerimônia principal do Grammy Latino

A cantora Liniker foi confirmada como uma das atrações da cerimônia principal do Grammy Latino, marcada para 13 de novembro, a partir das 21h, no horário de Brasília. Além de Liniker, os artistas Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Morat e Los Tigres del Norte também se apresentam na cerimônia.

No total, Caju, álbum mais recente da artista, recebeu sete indicações: Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano, Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, Melhor Canção em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Engenharia de Gravação.

O porto-riquenho Bad Bunny lidera o quadro de indicações, com 12, pelo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Milton Nascimento, Zeca Pagodinho, Alcione, Marina Sena, Ana Castela, Djonga, Carol Biazin, Luedji Luna, Gilberto Gil, BaianaSystem, Jota.Pê, João Gomes e Papatinho estão entre os brasileiros indicados.