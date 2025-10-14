Itamar Vieira Júnior lança livro nesta terça-feira (14/10) em Brasília

O escritor baiano Itamar Vieira Júnior lança hoje, a partir de 19h, na Caixa Cultural, o último livro da Trilogia da Terra, Coração sem Medo. O evento terá sessão de autógrafos, apresentação do artista Tiganá Santana e a participação da jornalista Cibele Tenório. A entrada é gratuita, com distribuição de senhas a partir de 18h. Os ingressos são limitados a dois por CPF.

A Trilogia da Terra teve início com o lançamento de Torto Arado, em 2019, livro que conta a história de duas irmãs que vivem em condições análogas á escravidão na Chapada Diamantina. O segundo livro do projeto, Salvar o Fogo, de 2023, mostra a trajetória de Luzia, lavadeira, e Moisés, órfão de mãe, habitantes de Tapera do Paraguaçu, uma comunidade rural de agricultores, pescadores e ceramistas de origens afro-indígena que sofre grande influência da igreja católica.

Coração sem Medo, ao contrário das duas primeiras obras da trilogia, que se passam no interior da Bahia, é ambientado em Salvador. O leitor acompanha a vida de Rita Preta, operadora de caixa de supermercado e mãe de três filhos, que passa por uma jornada de transformação após o desaparecimento de um dos filhos, já adolescente. Na trama, enfrenta o medo de perder o emprego, um relacionamento com um caminhoneiro e a atmosfera de violência que cerca o sumiço.

Serviço

Lançamento de Coração sem Medo

Nesta terça-feira (14/10), a partir das 19h, na Caixa Cultural (Lotes 3/4, SBS Q. 4). Entrada gratuita, limitada a duas por CPF. Distribuição de senhas a partir de 18h.