Novo romance de Itamar Vieira Júnior chega às livrarias em outubro

Coração sem medo, o novo romance de Itamar Vieira Júnior, chega às livrarias em 13 de outubro. O livro é o aguardado encerramento da Trilogia da Terra, que inclui Torto arado e Salvar o fogo. Publicada pela editora Todavia, a obra já está em pré-venda.

A narrativa conta a história de Rita Preta — uma operadora de caixa de supermercado e mãe de três filhos — que vê a vida transformada quando o adolescente Cid some sem deixar rastro na comunidade onde reside, em Salvador. Durante a jornada de Rita por resposta, ela enfrenta as possibilidades de perder o emprego, o relacionamento amoroso e a própria vida, ameaçada pela atmosfera de violência que envolve o desaparecimento do filho. Se, por um lado, a mãe tenta reunir os fragmentos do passado para se manter íntegra no presente, por outro, procura a chave para um recomeço.

Nascido em Salvador, na Bahia, Itamar Vieira Junior é um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Coleciona prêmios pelo Brasil afora, incluindo LeYa, Oceanos, Montluc e Prêmio Jabuti. As obras chamam atenção por abordar a realidade e as injustiças sociais brasileiros, e é o pontapé das obras que contemplam a Trilogia Terra, que começa com Torto arado, lançado em 2019, e encerrado com Coração sem medo.