Sonia Abrão se assusta com postura de William Bonner em evento da Globo





Sonia Abrão, durante o A Tarde É Sua, na Rede TV!, nesta terça-feira (14/10), mostrou revolta com a postura de parte do elenco da Globo no UpFront, evento que anuncia novidades na programação para o mercado publicitário, que ocorreu na última segunda-feira (13/10).

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner no evento, debochou sobre o período que a Fórmula 1 era exibida pela Band. Em 2026, a modalidade retorna para a emissora carioca em grande estilo. "Ele entra em cena de uma maneira que eu acho que devia deletar, sabe? Se arrepender do que ele fez. É um absurdo que uma emissora faça um evento desse porte para todos os anunciantes, para humilhar a concorrência e diminuir a importância e o significado do trabalho de outros profissionais", disparou Sonia contra o jornalista.

A apresentadora também comentou sobre a postura da chef Renata Vanzetto, do Chef de Alto Nível, que debochou do reality culinário MasterChef, na Band.

"Eles foram tão infelizes, tão prepotentes, se sentindo com os reis na barriga… Estão achando que são superiores a todos os profissionais de todas as emissoras de televisão. Foi um negócio que me deu uma rejeição, que embrulha o estômago", disse.

