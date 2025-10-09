Sônia Abrão detona Débora Bloch e Manuela Dias: 'Porcaria'

Sonia Abrão voltou a criticar duramente a autora Manuela Dias durante a exibição ao vivo do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, nesta semana.

A apresentadora comentou sobre o remake de "Vale Tudo", novela originalmente criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e atualmente adaptada por Manuela para a TV Globo.

Sem poupar palavras, Sonia ironizou o trabalho da roteirista responsável pela nova versão do clássico, protagonizada por Débora Bloch.

“Imagino o esforço que foi destruir uma obra-prima de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Bassères. Realmente entregou muito. Muita porcaria. Tem que ter muito talento pra destruir uma novela como essa”, declarou, em tom ácido.

Audiência tímida

Mesmo com elenco estrelado e direção de Paulo Silvestrini, a nova versão de "Vale Tudo" não conseguiu atingir o impacto esperado. A novela vem registrando uma média de audiência modesta — cerca de 23 pontos em São Paulo — e enfrenta críticas por se distanciar da narrativa consagrada pelo público há mais de três décadas.

A Globo exibe o último capítulo de "Vale Tudo" no próximo dia 17. Na sequência, a emissora estreia "Três Graças" no dia 20, novela inédita de Aguinaldo Silva que marca o retorno do autor à grade da casa.