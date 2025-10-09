Sonia Abrão voltou a criticar duramente a autora Manuela Dias durante a exibição ao vivo do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, nesta semana.
A apresentadora comentou sobre o remake de "Vale Tudo", novela originalmente criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, e atualmente adaptada por Manuela para a TV Globo.
Sem poupar palavras, Sonia ironizou o trabalho da roteirista responsável pela nova versão do clássico, protagonizada por Débora Bloch.
“Imagino o esforço que foi destruir uma obra-prima de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Bassères. Realmente entregou muito. Muita porcaria. Tem que ter muito talento pra destruir uma novela como essa”, declarou, em tom ácido.
Audiência tímida
Mesmo com elenco estrelado e direção de Paulo Silvestrini, a nova versão de "Vale Tudo" não conseguiu atingir o impacto esperado. A novela vem registrando uma média de audiência modesta — cerca de 23 pontos em São Paulo — e enfrenta críticas por se distanciar da narrativa consagrada pelo público há mais de três décadas.
A Globo exibe o último capítulo de "Vale Tudo" no próximo dia 17. Na sequência, a emissora estreia "Três Graças" no dia 20, novela inédita de Aguinaldo Silva que marca o retorno do autor à grade da casa.
"Imagino o esforço que foi destruir uma obra-prima de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Brassères. Realmente entregou muito. Muita porcaria. Tem que ter muito talento pra destruir uma novela como essa." (Sonia Abrão sobre Manuela Dias) #Valetudo pic.twitter.com/CwA1lpxrtr— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 5, 2025
Saiba Mais
- Mariana Morais Sônia Abrão detona Débora Bloch e Manuela Dias: 'Porcaria'
- Mariana Morais Casais famosos que reatam após traição dão certo? Especialista diz se perdão é possível
- Mariana Morais Influencer come quase 1 kg de frango por dia para ganhar 10cm de bumbum
- Mariana Morais Simaria é exposta após detonar Maiara e Maraisa e rixa vem à tona
- Mariana Morais Vini Jr. começa limpeza de imagem após viver pesadelo midiático
- Mariana Morais Saiba quem é Robinho, cantor que encantou Belo e outros nomes em festival