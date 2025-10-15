'Toy story': teoria familiar especula origem de Woody e Andy

A tese foi veiculada em decorrência da tentativa de explicar por qual motivo se dá a ausência completa do pai do menino durante os quatro filmes da série - (crédito: Divulgação)

Uma teoria criada por internautas sugere que o caubói Woody, protagonista da franquia de filmes da Disney Pixar, Toy Story, tenha pertencido ao pai de Andy, criança retratada nos longas como dona de grande parte dos brinquedos principais da trama.

A tese foi ventilada, especialmente nas redes sociais, em decorrência da tentativa de explicar por qual motivo se dá a ausência completa do pai do menino durante os quatro filmes da série. A teoria também contextualizaria a íntima relação entre o caubói e o garoto.

O ato de gerar ausências de pais ou mães em diferentes histórias é uma prática comum por parte da companhia. É o que acontece em O Rei Leão e Bambi, por exemplo. No entanto, ao contrário dos outros universos citados, a não aparição do pai de Andy nunca foi explicada.

A teoria responsável por explicar as questões citadas é creditada a Mike Mozart, amigo de Joe Ranft, ex-funcionário da Pixar e envolvido na criação da história de Toy Story 1.

Em uma entrevista ao canal Super Carlin Brothers, no YouTube, em 2017, Mozart confirmou que a teoria fala sobre o pertencimento de Woody ao pai de Andy. Andy Sr., como seria chamado, teria sido o responsável por escrever o nome na bota do brinquedo, durante os anos de 1950, ao invés do filho. De fato, a mãe do garoto chega a chamar o caubói, em dado momento, de "um velho brinquedo da família".

A tese ainda relata que Andy Sr. teria pegado poliomielite, durante a infância. O diagnóstico veio durante um momento de surto da doença nos EUA. Por isso, grande parte dos brinquedos do então garoto acabaram queimados, com a exceção de Woody, escondido por ele. Posteriormente, Andy Sr. se recuperou, se casou, e passou o caubói para a posse do filho.

A teoria diz, porém, que pouco depois do nascimento da irmã mais nova de Andy Jr., Molly, o pai desenvolveu a síndrome da pós-poliomielite, o que acabou por tirar a vida dele. A questão também ajuda a explicar o esquecimento de Woody do desenho que estrelava na televisão na década de 1950, chamado de O Rodeio de Woody. Por passar boa parte do tempo com o dono no hospital, não tinha, muito provavelmente, acesso à televisão.