Battlefield 6: A guerra total está de volta e mais imersiva do que nunca

Battlefield 6 traz um novo jeito de mostrar a franquia, mantendo ação e a diversão do shooter. - (crédito: Reprodução/EA)

Os saudosos jogos de guerra foram os primeiros passos para que muitos se apaixonassem pelo universo dos videogames. Um desses tantos títulos vêm da franquia Battlefield, aclamada em todo o mundo pela mistura de caos e emoção. Na semana passada, enfim, o Battlefield 6 chegou, para a felicidade dos fãs. E nesse retorno triunfal, à essência que consagrou a série é o ingrediente especial dessa volta necessária às raízes.

Liderado por Vince Zampella, a Eletronic Arts (EA) trouxe, novamente, o espírito guerrilheiro muito conhecido nos jogos da franquia. Para além disso, o caos do início ao fim, que mescla uma jogabilidade com um gráfico cinematográfico. O BF6, nessa tão esperada empreitada, acontece em um futuro não tão distante, entre 2027 e 2028, imerso em um conflito global com duas poderosas companhias armadas — a Pax Armata e a OTAN.

Já nos primeiros minutos de game é possível sentir aquela nostalgia com sabor de infância. Uma euforia e hiperventilação de quem sabe que é necessária toda a concentração para não morrer e ter começar tudo do 0. Dessa forma, não é exagero dizer que BF6 não decepcionou em fazer com que antigos e novos usuários sintam, na pele, a experiência de uma guerra repleta de imersões.

De tirar o fôlego

Nos clássicos de Battlefield, o modo campanha sempre foi um dos corações da franquia. Neste lançamento, essa busca não ficou para trás. Muito pelo contrário, traz um enredo especial, com tensões que levam o jogador ao máximo de suas emoções. O BF6 foca em uma narrativa mais pessoal, em missões que vão desde a espionagem até os combates de alta intensidade — trocação de tiro sincera.

O tom é sério e realista, com foco nas consequências geopolíticas e no terror da guerra moderna, contrastando com o caos frenético do Multiplayer, elevam o patamar do novo game. A boa agonia trazida pelo jogo faz com que aquele espírito clássico de batalha retorne, como um pedido mais que implorado pelos fãs. E, pelo que parece, foi muito bem atendido pela EA.

Um ponto positivo são os efeitos visuais das missões. O cenário de guerra, as explosões e as batalhas são de arrepiar. Em várias fases, inclusive, o personagem pode escolher qual será a abordagem tática utilizada para atacar os inimigos. Seja com infiltração furtiva, seja na famosa “louca”, vai do critério de quem estiver com o controle nas mãos.

O clássico Multiplayer

A grande novidade do tão amado multiplayer é o retorno do sistema de Classes clássico – Assault, Engineer, Support e Recon – cada uma com seu papel bem definido. A jogabilidade é focada na cooperação de esquadrão, incentivando o trabalho em equipe para vencer o objetivo e não pensando, somente, nas mortes individuais conquistas pelos players.

Nesse cenário que mistura a beleza do caos com a simplicidade do clássico, prédios desmoronam de forma espetacular e realista, transformando a paisagem do campo de batalha e forçando os jogadores a adaptarem suas táticas constantemente. O novo modo Escalação injeta uma dose extra de intensidade, com o combate se intensificando e as regras mudando à medida que a partida avança.

Confrontos e jogabilidade

Um destaque que precisa ser reafirmado são as movimentações dos personagens ao longo do campo de guerra. A corrida acelerada, as armas menos pesadas e as destruições vão transformando o mapa à medida que o jogo passa. As trocações de tiro, seja em curta ou média distância, funcionam bem e elevam o game para um patamar crucial de realismo. Le

Quanto ao tiroteio de longa distância, existe um “quê” de dificuldade que mistura aflição e emoção, especialmente pela necessidade de acertar a bala enquanto todos os companheiros ficam gritando no seu ouvido. Este ponto, para mim, leva o usuário ao máximo da boa ansiedade. De fato, BF6 parece um jogo feito como os fãs sempre pediram.

Conclusão

Bom, Battlefield 6 veio sem decepções. Em todos os contextos que envolvem o game, os pontos são bem mais positivos que negativos, sobretudo por trazer o que muita gente pedia, tanto por saudade quanto pelas boas lembranças. Muita guerra, caos e efeitos visuais de tirar o fôlego. O novo game é o melhor do passado com um olhar esperançoso para o futuro. É um FPS completo para quem ama esse universo.

Battlefield 6 está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela EA Brasil para PlayStation 5.











