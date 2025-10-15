Nicki Minaj desiste de lançar álbum após conflito com Jay-Z; entenda

A previsão de apresentação do disco ao público tinha sido marcada para março de 2026 - (crédito: TMJBrazil)

A rapper Nicki Minaj desistiu de lançar o sexto álbum de estúdio da carreira no próximo ano. A própria artista confirmou o cancelamento temporário do projeto, nas redes sociais, nesta quarta-feira (15/10).

O projeto estava marcado para março de 2026. No entanto, segundo postagem feita pela artista, o cancelamento se deve a um desentendimento com o também rapper Jay-Z.

Para Nicki, ela e Shawn Corey Carter, conhecido artisticamente como Jay-Z, possuem uma dívida "kármica" por conta de um acordo feito durante a criação da plataforma de música TIDAL, lançada em 2015.

O projeto contou com o envolvimento de diversos músicos, inclusive de Minaj. A rapper e outros nomes da indústria disponibilizaram, na época, conteúdo musical exclusivo para o streaming. Ela afirma ter direito a 3% do capital total da plataforma, ou seja, entre US$ 100 e US$ 200 milhões (equivalente a R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão).

O desentendimento ficou ainda maior em 2021, quando o projeto acabou vendido por Jay-Z para o grupo Square, que pertence a Jack Dorsey. A negociação teria rendido US$ 1 milhão aos bolsos de Nicki.

"Calculamos algo entre US$ 100 e US$ 200 milhões até agora. Jay-Z me liga para resolver essa dívida kármica. Só está acumulando mais juros. Apesar de tudo, você ainda está no meu TOP 5”, escreveu Nicki, em uma postagem. Além disso, prometeu que investirá o dinheiro na formação profissional de fãs e pessoas carentes.

"Ok, não vou mais lançar o álbum. Sem música a partir de agora. Espero que esteja feliz, Jay-Z. Até mais, Barbz (nome dos fãs da rapper). Amo vocês para toda a vida", escreveu em outro post.

“Vou usar parte do dinheiro que o Jay-Z me deve para mandar alguns dos meus Barbz para a faculdade, pagar as mensalidades deles e suas dívidas estudantis através da minha instituição de caridade Student Of The Game”, disse ela. Nicki Minaj ainda confirmou que só voltará à ativa quando "as coisas forem resolvidas".