Miley Cyrus emociona ao dedicar música inédita ao pai

Miley Cyrus emocionou os fãs ao revelar que conseguiu arrancar lágrimas de seu pai, Billy Ray Cyrus, em um gesto que marcou seu aniversário de 64 anos em agosto. A cantora, de 32 anos, dedicou ao pai sua mais recente faixa, “Secrets”, lançada em setembro, descrevendo a música como uma “oferta de paz” após anos de rumores sobre um suposto distanciamento entre os dois.

Em entrevista ao CBS News Sunday Morning, Miley contou que seu pai chorou ao ouvir a canção, que contou com a participação de membros do Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. “Você não vê seu pai chorar muito. São momentos que ficam na memória, sejam lágrimas de alegria ou de dor”, disse a cantora. Ela acrescentou ainda que não se lembrava da última vez em que o pai havia se emocionado desde que o avô dele faleceu.

A balada, segundo Miley, conseguiu expressar sentimentos que talvez uma terapia familiar demoraria meses para transmitir. “Não sentimos que fosse necessário uma conversa longa. Ele e eu nos comunicamos melhor por meio da música. Assim que ele entendeu a canção, tudo ficou claro em poucos minutos”, explicou a artista.

Miley ainda compartilhou detalhes curiosos sobre a relação com Billy Ray: “Metade das vezes nem dizemos ‘bom dia’ ou ‘como vai?’. Nos comunicamos pelo YouTube, trocando músicas constantemente. Essa é a nossa forma de manter a conexão.”

O próprio Billy Ray reforçou o poder do gesto da filha em seu Instagram, publicando uma foto antiga da dupla e comentando: “Uma ótima música pode fazer mais pela alma do que um milhão de sessões de terapia. Concordo! A música muda tudo!! .”

No post, ele agradeceu publicamente pelo presente: “No meu aniversário, Miley me deu o presente da música e chamou meus músicos favoritos para tocar nela! Te amo, Mile .”

Miley lançou oficialmente “Secrets” em setembro, destacando que a canção simboliza perdão e reconciliação: “Esta música foi escrita como uma oferenda de paz para alguém que perdi por um tempo, mas que sempre amei. Para mim, perdão e liberdade são a mesma coisa. Esta música é para o meu pai.”

A artista também revelou que, após uma “década sombria”, marcada pelo divórcio de Billy Ray e Tish em 2022, a família agora mantém relações harmoniosas. Mais do que uma simples faixa, “Secrets” se tornou um elo de reconexão entre pai e filha, provando que a música ainda é a linguagem mais poderosa do amor familiar.

