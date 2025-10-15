'A Fazenda 17': Equipe de Fernando se pronuncia após exposição de mensagens - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A equipe de Fernando Sampaio se manifestou nesta quarta-feira (15) após prints de mensagens trocadas com Nizam, ex-BBB e colega de confinamento em A Fazenda 17 serem divulgados nas redes sociais.

As imagens surgiram depois de uma briga acalorada entre os dois durante o intervalo do programa ao vivo, quando Fernando acusou Nizam de ser "mentiroso e falso", e o ex-BBB ameaçou expor os directs recebidos. Fernando teria respondido com a autorização: "Pode postar", e a equipe do influenciador compartilhou os prints acompanhados da música "Obsessed".

Nas capturas, Fernando aparece elogiando Nizam e sugerindo encontros, enquanto o influenciador reagiu apenas com corações, sem mensagens de retorno. Confira:

????SOCORRO! Equipe de Nizam mostra as DMs que Fernando mandava para ele! #AFazenda pic.twitter.com/bQdS6nroAp — Dantas (@Dantinhas) October 15, 2025

Equipe de Fernando Sampaio se pronuncia

No comunicado oficial, a equipe de Fernando ressaltou que os prints divulgados teriam sido editados, mostrando apenas uma parte das conversas e deturpando o contexto.

O texto defende que a sexualidade do ator é natural e privada, e pede respeito à intimidade de Fernando, destacando que ele sempre se manteve fiel a si mesmo e não merece ter sua vida pessoal transformada em entretenimento nas redes.

Leia também: Charli XCX quebra o silêncio sobre suposta treta com Taylor Swift



O pronunciamento conclui afirmando que, enquanto o jogo em A Fazenda 17 segue, o respeito e a empatia fora das câmeras são essenciais, reforçando a postura de Fernando de enfrentar situações difíceis com dignidade e cabeça erguida. Leia o comunicado na íntegra: