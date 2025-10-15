Suzana Alves reflete sobre o passado como Tiazinha





Suzana Alves, de 47 anos, emocionou seguidores ao participar de uma trend nas redes sociais que usa inteligência artificial para criar fotos nas quais a pessoa abraça sua versão do passado. No clique publicado nesta quarta-feira (15), a influenciadora aparece abraçando Tiazinha, personagem que a projetou ao sucesso nos anos 90.

Na legenda, Suzana escreveu que abraçar seu passado foi um processo de cura e encontro de propósito: "A mulher que um dia foi personagem… hoje é testemunho vivo do amor de Deus. Abraçar quem eu fui é o milagre da cura que só Deus pode fazer".

A ex-Tiazinha, que se converteu ao cristianismo há cerca de 20 anos, já falou sobre os desafios de ter vivido uma personagem sensual e os problemas psicológicos que enfrentou na época, como crises de pânico e Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).

Recentemente, ela também compartilhou que retornar à cor natural do cabelo, depois de anos loira e grisalha, foi parte de um processo de reconexão com sua essência.

Além da espiritualidade, Suzana tem buscado autoconhecimento na prática: está no último semestre de Psicologia, curso que escolheu inicialmente para aprimorar seu trabalho como atriz, mas que acabou ajudando a se entender melhor e a ressignificar sua trajetória.

Com isso, a artista afirma que conseguiu integrar quem ela foi, quem é e quem deseja ser, transformando o que antes era dor em graça e redenção.