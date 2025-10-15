Ana Maria Braga chora ao revelar atitude de Carolina Dieckmmann





Durante o Mais Você desta quarta-feira (15), Ana Maria Braga se emocionou ao relembrar o dia em que conheceu Carolina Dieckmann. A atriz foi convidada especial do programa e recebeu da apresentadora um vaso de orquídeas, como forma de retribuir um gesto feito há mais de vinte anos. "Todo mundo no Brasil sabe, eu tive um câncer muito sério… tive que raspar a cabeça, enfim, fazer quimio, rádio e tudo mais", contou Ana Maria.

O reencontro trouxe lembranças de um momento delicado. Na época, Ana Maria enfrentava o tratamento contra o câncer, enquanto Carolina vivia Camila, personagem de Laços de Família (2000), que também passava pela doença. "Quando chega uma menina, assim, franzina, com um doce presente. Ela chegou com um vaso de orquídeas e veio ao meu encontro para falar comigo", relatou a apresentadora.

Ana Maria lembrou com emoção que não conhecia Carolina pessoalmente naquele dia. "Eu nunca tinha encontrado com ela. E ela veio falar comigo, porque estava interpretando um papel na novela que tinha raspado a cabeça também, que nem eu", disse. A lembrança fez as duas se emocionarem ao vivo.

Encerrando o momento com carinho, Ana Maria Braga agradeceu à atriz pelo gesto que guardou no coração. "E você chegou e eu tenho aquela orquídea no meu coração, para sempre. Obrigada, viu?", declarou, recebendo o abraço de Carolina Dieckmann sob aplausos do estúdio.