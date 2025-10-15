Em menos de um mês, 'Caramelo' atinge Top 3 Global na Netflix

Com 17,3 milhões de visualizações, o longa Caramelo teve a melhor semana de estreia de um filme brasileiro no streaming da Netflix, conquistando Top 3 Global de filmes mais assistidos e sendo o Top 1 de língua não-inglesa.

O longa aborda a conexão dos humanos com os cães por meio da história de Pedro, interpretado por Rafael Vitti, que está prestes a realizar um grande sonho mas descobre um diagnóstico grave e tem sua vida virada do avesso. O simpático Caramelo é quem o ajuda a passar por esse momento, trazendo uma jornada de redescoberta e uma amizade para vida toda.

O diretor do filme, Diego Freitas, destaca a importância de criar obras que valorizem a cultura brasileira. Para essa obra, ele se inspirou em sua própria cachorrinha, Paçoca. “A gente está vivendo um momento importante de voltar os olhos para nossa própria cultura. Temos que achar os nossos símbolos, e o Caramelo é o nosso ícone pop”, afirmou.

Durante as filmagens, o elenco e a figuração contaram com 83 cães. Para garantir a segurança e o bem-estar dos animais, havia uma equipe de 17 profissionais liderada pelo treinador Luis Estrelas e com consultoria do especialista americano Mike Miliotti (Garfield, O Filme). Ao final das gravações, todos os 83 cãezinhos ganharam um novo lar e foram adotados.

Juntamente com a estreia do filme, a Netflix lançou uma campanha nacional de adoção responsável, em parceria com o Instituto Caramelo. No site do instituto, é possível entrar em contato com 12 ONG 's de 15 estados brasileiros para adotar um animal. Assim como a estreia, a campanha também teve grande sucesso, visto que a página do site teve 60 mil acessos nos cinco primeiros dias de divulgação.

