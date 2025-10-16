InícioDiversão e Arte
Netflix divulga trailer de série 'O monstro em mim', com Claire Danes

O suspense psicológico 'O monstro em mim', de oito episódios, chega à plataforma em 13 de novembro

Claire Danes é protagonista da minissérie 'O Monstro Em Mim' - (crédito: Divulgação)
Claire Danes é protagonista da minissérie 'O Monstro Em Mim' - (crédito: Divulgação)

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (16/10), o trailer de O monstro em mim, minissérie de suspense psicológico que estreia na plataforma em 13 de novembro. A produção tem oito episódios e é estrelada por Claire Danes (Homeland — Segurança Nacional e Adoráveis Mulheres) e Matthew Rhys (The Americans O urso do pó branco).

Na trama, a escritora Aggie Wiggs (Claire Danes) se distancia da vida pública para de escrever após a morte do filho. Quando a casa ao lado é comprada por Niles Jarvis (Matthew Rhys), um magnata do ramo imobiliário que já foi suspeito do desaparecimento da esposa, ela ganha inspiração para um novo livro. 

A minissérie tem roteiro e criação de Howard Gordon (Homeland — Segurança Nacional, 24 Horas e Arquivo X) e Gabe Rotter (Arquivo X), além da produção executiva de Jodie Foster. Também compõem o elenco Brittany Snow e Natalie Morales.

