Manoella Valadares traz oficina para a livraria Circulares na Asa Norte

Manoella Valadares faz oficina O Mergulho da Palavra - (crédito: Arquivo)

A semifinalista do prêmio Jabuti Manoella Valadares promove a oficina O Mergulho da Palavra no domingo (19/10), a partir das 10h, na Livraria Circulares. A proposta é um mergulho que acessa memórias, afetos, paisagens internas, coletivas e estimular uma escrita sensível e intuitiva, por meio de exercícios criativos, leituras provocadoras e trocas afetivas.

Em entrevista divulgada, a autora, promete leitura e discussão de poemas: “Ao longo do encontro, vamos nos debruçar sobre poemas, prosas breves e fragmentos que atuam como disparadores para o gesto de escrever. As propostas surgem a partir de temas que convocam escuta de si, do outro e do mundo”.

A oficina também terá um espaço para escrita livre, com tempo marcado. “Isso permite que o texto encontre seu próprio ritmo. Ao final, os participantes poderão, se desejarem, compartilhar seus escritos em um ambiente de acolhimento e escuta ativa”, completa Manoella.

O Mergulho da Palavra

Neste domingo (19/10), a partir das 10h, na Livraria Circulares (113 Norte, Bloco A – Brasília). A entrada custa R$ 200 e a inscrição deve ser feita pelo email da livraria. Classificação indicativa livre.

