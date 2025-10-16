Manoella Valadares traz oficina para a livraria Circulares na Asa Norte

A semifinalista do prêmio Jabuti Manoella Valadares promove a oficina O Mergulho da Palavra no domingo (19/10), a partir das 10h, na Livraria Circulares. A proposta é um mergulho que acessa memórias, afetos, paisagens internas, coletivas e estimular uma escrita sensível e intuitiva, por meio de exercícios criativos, leituras provocadoras e trocas afetivas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista divulgada, a autora, promete leitura e discussão de poemas: “Ao longo do encontro, vamos nos debruçar sobre poemas, prosas breves e fragmentos que atuam como disparadores para o gesto de escrever. As propostas surgem a partir de temas que convocam escuta de si, do outro e do mundo”.
A oficina também terá um espaço para escrita livre, com tempo marcado. “Isso permite que o texto encontre seu próprio ritmo. Ao final, os participantes poderão, se desejarem, compartilhar seus escritos em um ambiente de acolhimento e escuta ativa”, completa Manoella.
Serviço
O Mergulho da Palavra
Neste domingo (19/10), a partir das 10h, na Livraria Circulares (113 Norte, Bloco A – Brasília). A entrada custa R$ 200 e a inscrição deve ser feita pelo email da livraria. Classificação indicativa livre.
*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Esportes Fluminense x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h
- Esportes Santos se empolga com Barreal e analisa exercer opção de compra
- Flipar Manuscrito do século 13 traz revelações sobre o lendário mago Merlin
- Flipar Manuscrito do século 13 traz revelações sobre o lendário mago Merlin
- Revista do Correio 10 dicas essenciais para envelhecer com mais saúde
- Esportes Grêmio x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30
- Esportes Grêmio pede urgência ao STJD para liberar Kannemann e Marlon contra o São Paulo
- Flipar Tecnologia revela figuras escondidas em quadros de grandes artistas