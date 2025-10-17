InícioDiversão e Arte
Filme

Netflix anuncia novo documentário sobre o sequestro que parou o brasil

'Caso Eloá — Refém ao vivo' estreia em 12 de novembro na plataforma de streaming e conta a história do sequestro que chocou o país

Cena do documentário Caso Eloá - Refém ao Vivo - (crédito: Divulgação Netflix)
Cena do documentário Caso Eloá - Refém ao Vivo - (crédito: Divulgação Netflix)

A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (17/10), a estreia em 12 de novembro do documentário Caso Eloá —Refém ao vivo. O longa mostrará um diário documentado com testemunhos inéditos de pessoas que acompanharam o crime televisionado em tempo real.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dirigido por Cris Ghattas e roteirizado por Tainá Muhringer, o documentário apresenta depoimentos inéditos do irmão e de uma amiga próxima de Eloá, além de jornalistas que apuraram a tragédia em tempo real.

O sequestro da jovem de apenas 15 anos chocou o Brasil e foi transmitido em tempo real pelos canais de TV. Foram mais de 100 horas de negociação entre a polícia e Lindemberg Alves, ex-namorado de Eloá. O filme traz a reconstrução desse cenário que marcou o país em 2008.

O documentário foi produzido pela Paris Entretenimento e conta com a produção de  Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf. A produção estará disponível na Netflix em 12 de novembro.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais


 

  • Google Discover Icon
Por Madu Suhet
postado em 17/10/2025 14:31
SIGA
x