Netflix anuncia novo documentário sobre o sequestro que parou o brasil

A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (17/10), a estreia em 12 de novembro do documentário Caso Eloá —Refém ao vivo. O longa mostrará um diário documentado com testemunhos inéditos de pessoas que acompanharam o crime televisionado em tempo real.

Dirigido por Cris Ghattas e roteirizado por Tainá Muhringer, o documentário apresenta depoimentos inéditos do irmão e de uma amiga próxima de Eloá, além de jornalistas que apuraram a tragédia em tempo real.

O sequestro da jovem de apenas 15 anos chocou o Brasil e foi transmitido em tempo real pelos canais de TV. Foram mais de 100 horas de negociação entre a polícia e Lindemberg Alves, ex-namorado de Eloá. O filme traz a reconstrução desse cenário que marcou o país em 2008.

O documentário foi produzido pela Paris Entretenimento e conta com a produção de Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf. A produção estará disponível na Netflix em 12 de novembro.

