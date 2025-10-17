Netflix anuncia novo documentário sobre o sequestro que parou o brasil

A Netflix anunciou, nesta sexta-feira (17/10), a estreia em 12 de novembro do documentário Caso Eloá —Refém ao vivo. O longa mostrará um diário documentado com testemunhos inéditos de pessoas que acompanharam o crime televisionado em tempo real.
Dirigido por Cris Ghattas e roteirizado por Tainá Muhringer, o documentário apresenta depoimentos inéditos do irmão e de uma amiga próxima de Eloá, além de jornalistas que apuraram a tragédia em tempo real.
O sequestro da jovem de apenas 15 anos chocou o Brasil e foi transmitido em tempo real pelos canais de TV. Foram mais de 100 horas de negociação entre a polícia e Lindemberg Alves, ex-namorado de Eloá. O filme traz a reconstrução desse cenário que marcou o país em 2008.
O documentário foi produzido pela Paris Entretenimento e conta com a produção de Marcio Fraccaroli, Andre Fraccaroli e Veronica Stumpf. A produção estará disponível na Netflix em 12 de novembro.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
