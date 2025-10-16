Oficina Circo Íntimo promove curso de leitura dramática nesta quinta

Com mais de uma década de parceria, Abaetê Queiroz e Juliana Drummond promovem um curso de leitura dramática que leva os alunos a conhecerem o mundo da arte e da interpretação. A partir desta quinta-feira (16/10) tem início uma jornada de oito encontros que vão explorar gêneros distintos da literatura. Ao final do curso, será montada uma apresentação.

O curso promovido pela Oficina Circo Íntimo funciona como uma forma de iniciação teatral. A cada aula são dados gêneros da literatura diferentes, como contos, farsas e poesias, de forma expositiva, levando cada aluno a conhecer, interpretar e atuar seguindo o gênero.

Além de professores do curso, Abaetê e Juliana são diretores e fundadores da Oficia Circo Íntimo que, há 25 anos promove aulas, oficinas e eventos de todas as áreas do teatro. O curso de leitura dramática já passa da sua décima quinta edição e continua formando inúmeros atores e intérpretes da arte e do teatro.



O projeto conta com quatro turmas por ano, com duração de dois meses. Para a edição iniciada em outubro, os alunos interpretarão clássicos como Herculano, demasiado urbano, do brasiliense Tiago Miollo, e Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues, durante as aulas.

Serviço



Oficina de leitura da dramática

A partir desta quinta-feira (16/10), das 19h às 22h, no Teatro Mapati, 707 Norte. Inscrições no curso feitas após uma aula experimental ou em contato com Luciana Lobato ((61) 9606-5615). Indicado para maiores de 15 anos apenas.