HBO anuncia 18 novos integrantes no elenco da 3ª temporada de ‘Euphoria’

Nesta sexta-feira (17/10), a HBO anunciou nas redes sociais 18 novos integrantes no elenco da terceira temporada de Euphoria. Entre eles, se destacam Madison Thompson, Eli Roth e a influenciadora americana Trisha Paytas. Além das novas adições, a produtora também divulgou o retorno de oito atores já conhecidos na série, incluindo Dominic Fike, Nika King e Sophie Rose Wilson.

Mesmo com as mudanças, o elenco principal, que engloba Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow, retorna. Em fevereiro deste ano, outros nomes se juntaram à trama, como Rosalía, Darrell Britt-Gibson e Priscilla Delgado. O compositor Hans Zimmer — conhecido por trabalhos em Interestelar e Duna — se junta a Labrinth para a produção da trilha sonora, uma das marcas registradas do seriado.

A narrativa da série se constroi em torno de Rue (Zendaya), uma jovem de 17 anos que acaba de sair da reabilitação após uma overdose. Enquanto tenta se adaptar à vida “limpa” e frequenta a escola, os outros estudantes enfrentam os próprios desafios, envolvendo drogas, amizades, relacionamentos amorosos, conflitos familiares e violência. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis no streaming da HBO Max, e a 3ª está marcada para estrear entre os meses de março e maio, em 2026.

