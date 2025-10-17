InícioDiversão e Arte
SÉRIES

HBO anuncia 18 novos integrantes no elenco da 3ª temporada de ‘Euphoria’

Entre os nomes, estão Madison Thompson, Eli Roth e Trisha Paytas. A produtora também divulgou o retorno de atores já conhecidos

A 3ª está marcada para estrear entre os meses de março e maio, em 2026. - (crédito: Divulgação/HBO )
A 3ª está marcada para estrear entre os meses de março e maio, em 2026. - (crédito: Divulgação/HBO )

Nesta sexta-feira (17/10), a HBO anunciou nas redes sociais 18 novos integrantes no elenco da terceira temporada de Euphoria. Entre eles, se destacam Madison Thompson, Eli Roth e a influenciadora americana Trisha Paytas. Além das novas adições, a produtora também divulgou o retorno de oito atores já conhecidos na série, incluindo Dominic Fike, Nika King e Sophie Rose Wilson. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: 'House of Guinness': a trágica história real da família retratada na série da Netflix

Mesmo com as mudanças, o elenco principal, que engloba Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Maude Apatow, retorna. Em fevereiro deste ano, outros nomes se juntaram à trama, como Rosalía, Darrell Britt-Gibson e Priscilla Delgado. O compositor Hans Zimmer — conhecido por trabalhos em Interestelar e Duna — se junta a Labrinth para a produção da trilha sonora, uma das marcas registradas do seriado. 

Leia também: Hannah Einbinder: Quem é a atriz que ganhou o Emmy, defendeu Gaza e xingou serviço de imigração

A narrativa da série se constroi em torno de Rue (Zendaya), uma jovem de 17 anos que acaba de sair da reabilitação após uma overdose. Enquanto tenta se adaptar à vida “limpa” e frequenta a escola, os outros estudantes enfrentam os próprios desafios, envolvendo drogas, amizades, relacionamentos amorosos, conflitos familiares e violência. As duas primeiras temporadas já estão disponíveis no streaming da HBO Max, e a 3ª está marcada para estrear entre os meses de março e maio, em 2026. 

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Tags

Por Luisa Mello
postado em 17/10/2025 16:52
SIGA
x