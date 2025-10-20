Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (20/10)

CURTO-CIRCUITO MENTAL

Data estelar: Mercúrio e Marte em conjunção.

A reflexão é o que impede que cada pensamento se transforme em ação concreta, e apesar de ansiarmos por essa magia de pensar e realizar, devemos venerar a reflexão, porque ela é a função mental que impede nossa humanidade de cometer estupidezes o tempo inteiro.

Se nossa mente fosse um instrumento de construção meticulosa de ideações benéficas para o mundo, para a natureza e para a evolução espiritual, a reflexão não seria mais necessária, mas como nossa humanidade é dada a se refestelar com ideações distorcidas, quando não perversas, somos salvos de nos transformar em abomináveis pela reflexão.

Há dias, contudo, como hoje, em que a conexão entre as ideações e a tomada de ação se torna um curto-circuito, e as chances de cometer estupidezes aumenta consideravelmente.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dá uma vontade de chutar o balde e mandar tudo para o espaço, e motivos não faltam. Seria o caso de refletir sobre a real necessidade da atitude e se, depois, os resultados trariam o alívio desejado. Refletir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando as pessoas afirmam isso ou aquilo com determinação, a primeira reação é de encolhimento, como se as suas razões tivessem desvanecido no ar. Porém, o efeito da força passa logo e as razões voltam à mesa do jogo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tanta coisa podia ser feita em nome do regozijo e da criatividade, mas o tempo anda sobressaltado demais para sua alma se focar apenas nisso. Não importa, tome nota das ideias, para as realizar no futuro.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Aquilo que você não tenha posto em marcha por falta de ousadia encontra neste dia uma oportunidade de manifestação. Tudo depende de você transcender o medo, que está sempre aí, e entrar na dimensão do atrevimento.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Essa vontade louca de bater na mesa e gritar para que as pessoas se ajustem aos seus comandos, pode ser expressa também de forma mais serena e elegante, com atitudes assertivas, que definam o rumo dos próximos tempos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se todos os pensamentos que sua alma pensa se transformassem em obras concretas, provavelmente não caberia tudo em seu cenário de vida. Realmente, a alma pensa infinitamente mais do que seria capaz de realizar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Evite manobras bruscas, motivadas por puro nervosismo. Na hora em que sua alma se sentir inquieta demais e pensar que seria o caso de fazer algo urgente, procure respirar fundo e retomar os pensamentos mais serenos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A inquietação é legítima, o assunto é o que você vai decidir fazer com ela, porque é aí que entra o livre arbítrio. A inquietação é inevitável e firme, porém o rumo que essa tomará depende de suas decisões.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muita coisa que poderia ser feita, e que para você seria desejável, não encontra cenário apropriado para se manifestar, e isso é algo que precisa ser tido em conta, para não dar um passo maior do que a perna.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas fazem barulho mesmo que não estejam falando, porque a mente delas anda caótica e cheia de ruídos, e isso é transmitido telepaticamente, mesmo que elas estejam distantes fisicamente. Assim as coisas são.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Início de “semana útil” muito propício para você colocar em dia tudo que andou sendo procrastinado para um futuro incerto. Considere que seja hoje esse futuro incerto ao qual a procrastinação empurra tudo. É agora.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As definições, mesmo que teóricas e puramente mentais, servem de motivação para você atuar com mais ousadia nos próximos dias. Isso não é pouca coisa, é uma plataforma de lançamento de transformações importantes.