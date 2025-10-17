Projeto ‘Folguedos Caipiras’ oferece cultura brasileira em escolas do DF

Lucas Maia*

As escolas da rede pública do Distrito Federal recebem a partir de segunda (20/10), até quinta-feira (23/10), a programação do projeto ‘Folguedos Caipiras’. A iniciativa apresenta para os estudantes músicas, tradições e costumes, que reforçam a riqueza da cultura nacional. Instituições de ensino de diferentes regiões recebem o espetáculo, Gama (CED Gesner Teixeira), Plano Piloto (EC 115 e CEEDV), Brazlândia (Incra 8), Ceilândia (CEM 12) e Sobradinho (EC Santa Helena).

Nesta edição, o espetáculo está estruturado em cinco capítulos, onde cada um representa uma das regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Marcello Linhos, um dos artistas do grupo, explica como será contada a cultura de cada região. “Nesta temporada, vamos contar a diversidade cultural do Brasil, trazendo músicas e histórias de cada região para que crianças, adolescentes e professores se reconheçam e sintam orgulho de suas origens”, diz.

Um dos músicos do projeto, Marcelo Lima, comenta a interação com os estudantes. “O contato com os estudantes é sempre maravilhoso, porque muitas vezes eles só conhecem essas manifestações por livros ou vídeos, e aqui vivenciam de perto a música, a dança e os instrumentos”, afirma.

O projeto é do grupo Cia. Armorial e convidados com incentivo do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). O objetivo é possibilitar que estudantes de diferentes realidades tenham acesso a diversidade cultural dos folguedos brasileiros.

Serviço

Folguedos Caipiras – Temporada 2025

Com Cia. Armorial e convidados

A partir da próxima segunda (20/10), até quinta (23/10).

Confira datas e locais:

20/10 - 10h | EC Engenho das Lages Gama

?20/10 - 14h | CED Gesner Teixeira Gama

20/10 - 20h | CED Estância III, Planaltina

21/10 – 10h30 | EC 115 Asa Norte, Plano Piloto

21/10 – 14h | CEEDV, Plano Piloto

22/10 14h Incra 8, Brazlândia

22/10 09h30, EC 22, Ceilândia

23/10 14h, EC Santa Helena, Sobradinho

