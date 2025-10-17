Representantes de museus discutem parcerias em seminário no Sesi Lab

Sesi Lab reúne representates de museus e empresas para debater financiamentos e patrocínios - (crédito: Arquivo)

O terceiro Seminário de Pesquisa do Sesi Lab em Brasília vai promover encontro entre representantes de museus de destaque no país. Neste ano, o encontro discute como parcerias, colaborações e patrocínios impactam a manutenção das atividades nesses espaços.

Gestores de Inhotim, Pinacoteca de São Paulo e Museu do Amanhã participam do evento gratuito, marcado para a próxima terça-feira (21/10). Profissionais de empresas como Cielo, Telefônica Brasil e Fundação ArcelorMittal também se reúnem no seminário.

Em 2023, o Seminário de Pesquisa do Sesi Lab debateu metodologias e práticas de investigação museológicas nas áreas de educação e cultura digital nos museus. A segunda edição teve como tema museus e territórios, com diálogos a respeito da relação entre museus e contextos nos quais se inserem.





Serviço

Seminário de Pesquisa do Sesi Lab, na terça-feira (21/10), das 9h às 16h. Entrada gratuita.

Confira a programação:





9h30 – Palestra de abertura: “Desafios das parcerias nas ações finalísticas do museu”, com Fernanda Castro, presidente do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus)







11h – Mesa-redonda: Gestão, parcerias e patrocínios, com Ricardo Piquet, diretor-geral do IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão), Paulo César Garcez Marins, diretor do Museu Paulista da USP e Gabriela Moulin, diretora-executiva do Instituto Tomie Ohtake

14h – Mesa-redonda: Investimento e responsabilidade social com Daniel Poli, gerente-executivo de Sustentabilidade, Diversidade e Impacto Social da Cielo, Odecir Costa, diretor de Fomento Indireto do Ministério da Cultura, Fabiano Carvalho, gerente sênior de Relações Institucionais da Vivo e Catarina Lutero, gerente de Investimento Social da Fundação ArcelorMittal

16h30 – Mesa-redonda: Curadoria das ações do museu em articulação com parceiros e patrocinadores (exposição e educação), com Gabriela Aidar, gerente de Ação Educativa da Pinacoteca de SP, Camila Oliveira, gerente-geral de Conteúdo do Museu do Amanhã, e João Paulo Andrade, gerente de Educação de Inhotim



