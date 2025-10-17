Conheça 5 jogos brasileiros que participam do Steam Next Fest

Festival de uma das maiores lojas de games do mundo, o Steam Next Fest está agitando o cenário dos jogos com cerca de 3.000 títulos. Desde segunda-feira (13/10), o evento tem dado destaque a centenas de demos, incluindo Reanimal, Marvel Cosmic Invasion e Final Sentence.

Os jogos brasileiros não ficam para trás! As demos nacionais vão desde um título que retrata um boteco raiz até a narrativa de uma caveira que trabalha em um escritório — demo que, aliás, foi finalista na categoria “Melhor Jogo Brasileiro” da gamescom latam 2025.

Entre as diversas opções disponíveis, o Correio selecionou cinco jogos que estão representando o Brasil no Steam Next Fest 2025.

Capote

O carteado no Brasil é um clássico dos bares de esquina, enquanto buraco, truco, 21 estão sendo jogados na mesma intensidade de um esporte olímpico. E aquela cervejinha está do lado para fazer companhia! Capote traz essa experiência 100% nacional para dentro do mundo dos games. No jogo criado pela Luski Games, além do espírito brasileiro no máximo, com a ambientação e os personagens ao redor da mesa, o perdedor de cada rodada toma um shot. Quem beber até um certo grau, acaba capotando.

Neve

Jasmina é a capitã da Argo, uma nave espacial, que caiu em meio a uma nevasca. Com apenas uma hora de oxigênio restante na cápsula de criogenia, ela precisa orientar as duas tripulantes.

Nesse novo thriller sci-fi brasileiro, o jogador deve resolver enigmas e consertar o sistema da nave com a ajuda de duas tripulantes, enquanto uma inteligência artificial duvidosa observa. Em Neve, as escolhas importam, já que a depender delas o destino de cada personagem será diferente, assim como o final, o título conta com seis finais diferentes.

O jogo conta com uma estética retrofuturista e atmosfera sufocante, juntamente a uma narrativa imersiva e um temporizador real de 60 minutos para finalizar os puzzles complexos e conseguir ajudar a capitã. O jogo completo está previsto para 2025, e ficará disponível apenas para PC.

E-lich

Trabalhe até depois da morte neste jogo! E-Lich Corporate Souls é repleto de poderes incríveis e piadas de escritório duvidosas. Nesse game, o jogador assume o papel de uma caveira que trabalha em um escritório corporativo. A função do player é sair e coletar o máximo de almas possíveis.

Este roguelite bullet heaven traz para o universo de jogos inspirados em Vampire Survivors uma nova variação, com mais de 100 poderes diferentes e diversos inimigos. A jogatina não tem fim com a infinidade de builds que é possível fazer. A data exata de lançamento é um mistério, mas os desenvolvedores anunciaram que o título estará disponível para PC ainda em 2025.

Outlive 25

Originalmente lançado nos anos 2000, Outlive trazia um jogo de estratégia e combate produzido por cinco amigos estudantes de ciência da computação do Paraná. Juntos fundaram a Continuum Entertainment. E aproveitaram o Steam Next Fest para trazer a nova edição melhorada do título, com sons e gráficos aperfeiçoados, além de um inédito modo multiplayer que vai trazer 16 jogadores em combate simultaneamente.

Outlive 25 ainda vai contar com um editor de mapas, para auxiliar a comunidade a construir seus próprios campos de batalha e compartilhar com os amigos.

Kambulin

Kambulin é um jogo com estilo de arte pixelado que traz uma aventura focada em sua trama cativante. Nele, o jogador controla Tarim o mais novo em um grupo de nômades que finalmente encontra um lar para chamar de seu, uma terra que esconde vários mistérios dos ancestrais do povo de Tarim. Kambulin ainda tem uma data de lançamento confirmada e no momento só está disponível para PC.

O Steam Next Fest de outubro segue até a próxima segunda-feira (20/10) com todas as demonstrações disponíveis gratuitamente, podendo ser acessada a partir da página principal da loja.