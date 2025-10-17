Espetáculo 'Nébula' será apresentado neste fim de semana no CCBB

'Nébula' será apresentado em duas sessões no CCBB neste final de semana - (crédito: Laure Degroote)

O espetáculo Nébula, coreografado pela artista brasileira radicada na França Vânia Vaneau, será apresentado neste sábado (18/10), às 20h, e domingo (19/10), às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Os ingressos custam a partir de R$15 e estão à venda no site Sympla e na bilheteria local do CCBB.

No espetáculo, Vaneau aborda a relação do corpo humano com a natureza em um contexto pós-apocalíptico. A diretora explica que Nébula é “como um ritual de cura para uma natureza e uma paisagem carbonizadas, através do corpo da dançarina”. O ser humano, protagonizado pela figura feminina, se reconecta com elementos espirituais e da natureza, como minerais, vegetais e animais. “Neste ritual, uma grande transformação se opera tanto na paisagem, quanto no corpo da bailarina, fazendo surgir outras vidas e relações possíveis”, diz.

O espetáculo também tem trabalhos de Celia Gondol, artista visual e cenógrafa; dos músicos Nico Devos e Pénélope Michel, da Puce Moment; e Abigail Fowler, na luz. Os três elementos representam o ambiente de destruição. “Juntos com a grande intensidade física da dança, constroem uma evolução de gestos arcaicos à alusões futuristas, compondo, pouco a pouco, imagens e efeitos de grande magia e beleza”, afirma Vaneau.

A apresentação de Nébula no CCBB faz parte do Movimento Internacional de Dança (MID). Para o projeto, foram escolhidas 28 coreografias que celebram a conexão entre África, França e Brasil. Para Guilherme Filho, diretor artístico do MID, além de estar inserido neste contexto das relações entre Brasil e França, a apresentação “trabalha com questões fundamentais para todos nós neste momento”. “Um olhar crítico e sensível sobre a natureza e nosso futuro”, resume Filho.

Serviço

Nébula

De Vânia Vaneau. Neste sábado (18/10), às 20h, e domingo (19/10), às 18h30, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, Trecho 2). Ingressos a partir de R$15, à venda no site Sympla ou na bilheteria local do CBB. Não recomendado para menores de 12 anos.





