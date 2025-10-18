Tatá Werneck esclarece status do casamento com Rafa Vitti após confusão

A apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta sexta-feira (17/10) para desmentir boatos de um possível término do casamento com o ator Rafa Vitti. Os boatos nas redes sociais começaram após o fim da união entre outras duas celebridades: Júlio Cocielo e Tata Estaniecki.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Na postagem, Tata Werneck afirmou que acabou confundida com a ex-mulher de Cocielo. Além disso, confirmou que o casamento com o ator vai bem. "Eu estou casada, amigos. A Tata que se separou é outra. E, do nada, me mandaram pra casa do caralho e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada", escreveu.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Cocielo e Estaniecki anunciaram a separação de relacionamento que durava há oito anos. Os dois estavam juntos desde 2017. Nas redes sociais, o youtuber disse que seguirá unido a Tata no cuidado com os filhos, com "respeito, admiração e carinho um pelo outro". Além disso, reforçou que nenhum dos dois pretende voltar a falar sobre o assunto.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Final de Vale Tudo é massacrado na web: ‘Tenebroso’
- Diversão e Arte Filha de Neymar leva bolada na cabeça após partida entre Santos e Corinthians
- Diversão e Arte Reviravolta! Odete Roitman não morreu na nova versão de "Vale tudo"
- Diversão e Arte Autora de best-seller indicado por cantor do BTS morre aos 33 anos
- Diversão e Arte Projeto ‘Folguedos Caipiras’ oferece cultura brasileira em escolas do DF
- Diversão e Arte Conheça 5 jogos brasileiros que participam do Steam Next Fest