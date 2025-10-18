Tatá Werneck esclarece status do casamento com Rafa Vitti após confusão

A apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta sexta-feira (17/10) para desmentir boatos de um possível término do casamento com o ator Rafa Vitti. Os boatos nas redes sociais começaram após o fim da união entre outras duas celebridades: Júlio Cocielo e Tata Estaniecki.

Na postagem, Tata Werneck afirmou que acabou confundida com a ex-mulher de Cocielo. Além disso, confirmou que o casamento com o ator vai bem. "Eu estou casada, amigos. A Tata que se separou é outra. E, do nada, me mandaram pra casa do caralho e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada", escreveu.

Cocielo e Estaniecki anunciaram a separação de relacionamento que durava há oito anos. Os dois estavam juntos desde 2017. Nas redes sociais, o youtuber disse que seguirá unido a Tata no cuidado com os filhos, com "respeito, admiração e carinho um pelo outro". Além disso, reforçou que nenhum dos dois pretende voltar a falar sobre o assunto.