Tatá Werneck esclarece status do casamento com Rafa Vitti após confusão

Término da união entre Júlio Cocielo e Tata Estaniecki agitou as redes sociais e gerou confusão entre a apresentadora e a influencer

Tata Werneck e Rafa Vitti estão juntos desde 2017 - (crédito: Reprodução/Instagram)
A apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais nesta sexta-feira (17/10) para desmentir boatos de um possível término do casamento com o ator Rafa Vitti. Os boatos nas redes sociais começaram após o fim da união entre outras duas celebridades: Júlio Cocielo e Tata Estaniecki.

Na postagem, Tata Werneck afirmou que acabou confundida com a ex-mulher de Cocielo. Além disso, confirmou que o casamento com o ator vai bem. "Eu estou casada, amigos. A Tata que se separou é outra. E, do nada, me mandaram pra casa do caralho e eu estava apenas trabalhando como uma jovem senhora donzela estressada", escreveu. 

Cocielo e Estaniecki anunciaram a separação de relacionamento que durava há oito anos. Os dois estavam juntos desde 2017. Nas redes sociais, o youtuber disse que seguirá unido a Tata no cuidado com os filhos, com "respeito, admiração e carinho um pelo outro". Além disso, reforçou que nenhum dos dois pretende voltar a falar sobre o assunto.

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 18/10/2025 21:26
