Final de Vale Tudo é massacrado na web: ‘Tenebroso’

O final de Vale Tudo, nesta sexta-feira (17/10), gerou revolta nas redes sociais. O público não engoliu Odete Roitman (Debora Bloch) ter sobrevivido por tanto tempo após tirar um tiro no peito de Marco Aurélio (Alexandre Nero).
"Final péssimo, horrível, tenebroso… No entanto, Debora Bloch maravilhosa", "Ela foi colocada na ambulância dentro de um saco preto e acordou já fora do saco preto", "E acordou cheia de energia", "Nem a Record faria um desenvolvimento de um crime tão ruim assim", foram alguns comentários.
Mais cedo, o jornal O Globo elogiou alguns nomes do elenco de Vale Tudo, mas duas estrelas ficaram de fora: Paolla Oliveira e Bella Campos.
"Nota dez para Debora Bloch, a grande sensação de Vale Tudo. Com personalidade e imenso talento, ela roubou a cena e será sempre lembrada por sua Odete Roitman. Muitos e muitos aplausos também para Taís Araújo, Alexandre Nero, Belize Pombal, Malu Galli, Ricardo Teodoro, Cauã Reymond, Matheus Nachtergaele, Luiz Lobianco, Alice Wegmann, Carolina Dieckmman, Karine Teles, Guilherme Magon e Julio Andrade", disparou.
