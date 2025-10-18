Final de Vale Tudo é massacrado na web: ‘Tenebroso’ - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O final de Vale Tudo, nesta sexta-feira (17/10), gerou revolta nas redes sociais. O público não engoliu Odete Roitman (Debora Bloch) ter sobrevivido por tanto tempo após tirar um tiro no peito de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

"Final péssimo, horrível, tenebroso… No entanto, Debora Bloch maravilhosa", "Ela foi colocada na ambulância dentro de um saco preto e acordou já fora do saco preto", "E acordou cheia de energia", "Nem a Record faria um desenvolvimento de um crime tão ruim assim", foram alguns comentários.

Mais cedo, o jornal O Globo elogiou alguns nomes do elenco de Vale Tudo, mas duas estrelas ficaram de fora: Paolla Oliveira e Bella Campos.

"Nota dez para Debora Bloch, a grande sensação de Vale Tudo. Com personalidade e imenso talento, ela roubou a cena e será sempre lembrada por sua Odete Roitman. Muitos e muitos aplausos também para Taís Araújo, Alexandre Nero, Belize Pombal, Malu Galli, Ricardo Teodoro, Cauã Reymond, Matheus Nachtergaele, Luiz Lobianco, Alice Wegmann, Carolina Dieckmman, Karine Teles, Guilherme Magon e Julio Andrade", disparou.

ELA TÁ VIVA, A ODETE LEVOU UM TIRO NA BARRIGA E FICCOU SANGRANDO DESACCORDADA NA SALA FEITO UM PORCO SENDO PREPARADO PRA CEIA E DEPOIS ACORDOU COMO SE TIVESSE COM AZIA. #Valetudo pic.twitter.com/xKE7eZOL1v — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025

Último capítulo de #ValeTudo se consagrou… como a peça de escárnio mais ABOMINÁVEL que a TV brasileira já viu.

Vimos uma obra das mais inteligentes da nossa história virar uma versão capenga e imbecil disfarçada de "consciência midiática".

Isso foi OFENSIVO. Foi ridículo em… — Henrique Haddefinir (@Haddefinir) October 18, 2025

Horas na mesma posição, no meio de toda a força policial do Rio de Janeiro, sem vida. ACORDA DO NADA feito uma pessoa que acorda assustada no meio da noite #ValeTudo pic.twitter.com/3FmhZD8oxs

Nenhuma explicação de pq a polícia declarou ela morta e BOTOU NUM SACO COM ZÍPER que ela abriu com a força da mente. Um casabre cirurgico sem sentido algum. Que piada. #Valetudo pic.twitter.com/hsURrX82je — Mola (@MolaMolera) October 18, 2025

ai a mulher sendo operada em um galpão sem nem estar intubada meu deus tudo tem limitekkkkkkkkkkkkkkkk #valetudo pic.twitter.com/QhKvpyArpB — maria (@falsabrilhante) October 18, 2025

