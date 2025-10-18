InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Morre Samantha Eggar, vencedora de Cannes e indicada ao Oscar, aos 86 anos

A causa da morte não foi divulgada, mas "ela se foi de forma pacífica e silenciosa, cercada por sua família"

A informação foi divulgada por Jenna Stern, filha da atriz, no Instagram, nessa sexta-feira (17/10) - (crédito: 1979 New World Pictures)
A informação foi divulgada por Jenna Stern, filha da atriz, no Instagram, nessa sexta-feira (17/10) - (crédito: 1979 New World Pictures)

Samantha Eggar, atriz indicada ao Oscar e vencedora de prêmios em Cannes e no Globo de Ouro, morreu na última quarta-feira, 15, aos 86 anos de idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A informação foi divulgada por Jenna Stern, filha da atriz, no Instagram, nessa sexta-feira (17/10). A causa da morte não foi divulgada, mas "ela se foi de forma pacífica e silenciosa, cercada por sua família". "Eu estava lá, perto dela, segurando sua mão e dizendo o quanto era amada. Foi bonito. Foi um privilégio", escreveu Jenna.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Samantha Eggar começou sua carreira cinematográfica no começo da década de 1960, atingindo seu grande destaque poucos anos depois, com O Colecionador (1965). Outro de seus destaques foi em Os Filhos do Medo (1979), de David Cronenberg.

Permaneceu na ativa até o fim dos anos 1990. Chegou a dublar Hera, a mãe do personagem Hércules no longa de animação de mesmo nome da Disney, em sua versão original em inglês.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 18/10/2025 23:12
SIGA
x