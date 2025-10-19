Jorge e Mateus detalham pausa na carreira: "Um descanso"

A dupla sertaneja Jorge e Mateus fará uma pausa na carreira por tempo indeterminado para "pensar nas novas diretrizes". Conforme anunciado em dezembro de 2024, o ano de 2026 será "sabático", de acordo com os próprios músicos.

Em entrevista concedida ao programa Viver Sertanejo, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (19/10), os músicos não especificaram por quanto tempo a pausa durará. No entanto, explicaram as razões que motivaram a decisão, assim como o que farão durante o momento de respiro. Em 2026, completarão 21 anos de carreira.

Durante a entrevista, Jorge afirmou, no entanto, que a pausa não chegará a durar um ano inteiro. "Acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso, é uma hora de você pensar nas novas diretrizes, os caminhos que devemos percorrer para os próximos 20 anos", afirmou. Ele ainda relata que precisa "colocar a cabeça no lugar" e fazer coisas como compor e produzir músicas, além de curtir os filhos.

Mateus explicou que a vontade de participar mais do dia a dia da família foi um dos principais motivadores para a tomada da decisão. "São nas pequenas coisas que a gente quer se apegar um pouco. Esse lance de 'mas você vai viajar de novo?'. Como você responde para uma criança que quer ter o pai ao lado ali? Buscando na escola ou participando. Isso pesa para a gente, ao mesmo tempo, a gente vai descansar um pouco a cabeça", destacou.

Jorge ainda fez um desabafo sobre a cansativa rotina de shows. De acordo com ele, o ritmo de uma agenda lotada de apresentações é algo altamente desgastante. Por isso, a vontade de "sair da bolha". "É o oxigênio (a pausa). Me sinto como se, agora, estivesse pegando um tubo de oxigênio para poder respirar melhor. Quando você faz tudo o que vai fazer em excesso, a entrega é comprometida", explicou.

"Todo mundo que está na estrada já há um tempo, sabe. Se o cara tiver show todo santo dia para fazer, com trajetos de avião, de carro, é garantia de cansaço. Não tem ser humano que aguente isso. A gente lida com pessoas, com emoções, com a energia do público, e nós não somos máquinas. Somos gente!", completou. Em 2025, a dupla realizou diversos shows pelo país em comemoração aos 20 anos de carreira.