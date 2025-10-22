Ator da Record, Murillo Galvão fala do prazer de contar histórias

A trajetória de Murilo Galvão, de 28 anos, ganha mais um capítulo de destaque no universo das produções bíblicas. O ator integra o elenco da minissérie A vida de Jó, exibida pela Record TV e disponível também no Universo Video e Disney+, no papel de Ozem, servo responsável pelos camelos de Jó.

O personagem vive um arco marcado por lealdade, tragédia e transformação. "Ozém é um personagem com um arco dramático muito interessante, cheio de viradas marcantes", explica Murilo. "Ele é extremamente leal e dedicado a Jó no início, mas, após uma sucessão de tragédias, se revolta e se volta contra seu senhor. Dar vida a essa transformação foi um desafio incrível."

Este marca o terceiro trabalho de Murilo em produções de temática bíblica — ele já havia atuado nas novelas Jesus e Reis, também pela Record. Sobre o gênero, o ator não esconde o entusiasmo: "Amo mergulhar no universo bíblico e de época. Os cenários, figurinos, caracterizações, tudo me fascina".

Sua preparação para viver Ozem incluiu pesquisa histórica e contextual. "Para me preparar, explorei a história e o contexto da época, estudando textos bíblicos e outras fontes para compreender as circunstâncias e os conflitos que moldam os personagens. No caso de Ozem, entender o peso das tragédias que ele enfrenta me ajudou a construir sua jornada."

Murillo Galvão, ator (foto: Aloysio Araripe)

Da reportagem ao palco

Natural de Presidente Olegário (MG), Murilo descobriu cedo sua vocação para a comunicação e as artes. Ele iniciou a carreira ainda criança, como repórter mirim na TV Presidente, emissora de sua cidade natal. "Minha paixão pela atuação nasceu na infância, fascinado por novelas e teatro", recorda. "Começar como repórter-mirim me fez descobrir o prazer de contar histórias."

A transição para a atuação profissional foi uma escolha consciente. "Quando terminei o ensino médio, me mudei para Belo Horizonte para estudar teatro e, depois, fui para o Rio de Janeiro, onde moro há mais de oito anos, para batalhar pela minha carreira."

Bastidores

Além da graduação em teatro pela PUC Minas, Murilo Galvão é especializado em Direção de Atores pela Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), em Cuba. Essa formação acadêmica se reflete em sua atuação também nos bastidores: ele foi assistente de direção nas peças Um anjo veio me visitar e Coisas que eu não seim e atuou como diretor de eventos e comunicação do G.R.E.S. Alegria da Zona Sul entre 2018 e 2020.

Paralelamente à carreira artística, Murilo é empreendedor no setor cultural. Ele é fundador e diretor da Mura Produções & Agenciamento Artístico, onde trabalha como agente artístico. "Quero expandir e consolidar minhas empresas no mercado audiovisual e cultural, apostando em novos talentos", afirma.

Questionado sobre seus planos para o futuro, Murilo demonstra ambição e clareza sobre os caminhos que deseja percorrer. “Ainda tenho muitos sonhos a realizar. Quero dar vida a grandes personagens em novelas, minha paixão de sempre.”

Entre seus desejos profissionais, estão colaborações com alguns dos maiores nomes da cena nacional. “Sonho em contracenar com meus ídolos, Malu Mader, Fábio Assunção, Murilo Benício, Fernanda Torres... Também desejo atuar em um filme do diretor Hsu Chien, que é minha grande referência no cinema nacional.”