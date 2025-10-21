Em romance com Ana Castela, Zé Felipe posta filhas com chapéu de boiadeira

Ana Castela presenteou Maria Alice e Maria Flor, de três e dois anos, respectivamente, com bonecas. José Leonardo, o caçula de um ano de idade, também ganhou um presente da Boiadeira - (crédito: Reprodução / Instagram / @zefelipe)

O cantor e empresário Zé Felipe registrou nas redes sociais, nesta terça-feira (21/10), um momento em que os três filhos — do relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca — ganham presentes da atual companheira, a cantora Ana Castela. No vídeo, Ana presenteou Maria Alice e Maria Flor, de três e dois anos, respectivamente, com bonecas. José Leonardo, o caçula de um ano de idade, também ganhou um presente da Boiadeira. Depois de agradeceram a "tia Ana", as meninas tiveram outro registro vestidas com o clássico chapéu utilizado por Ana Castela compartilhado pelo pai.

Assista ao momento em que os filhos de Zé Felipe e Virgínia são presenteados por Ana Castela:

Na noite dessa segunda-feira (20/10), Zé Felipe respondeu, após ser questionado por internautas nos stories do Instagram, sobre a relação de Ana Castela com os filhos. "A Ana já conhece as crianças?", perguntou um fã. "Já conheceu. Ana conheceu as crianças. Best friend da Floflô (Maria Flor), amigona da Maria Alice e Zé Leonardo só fica olhando para ela", respondeu o cantor.

Maria Flor, filha do meio, já havia aparecido nas redes do pai enquanto cantava a música Sua Boca Mente, gravada por Zé Felipe e Ana Castela. No último fim de semana, o casal deu o primeiro beijo público, durante a gravação do programa do SBT, Domingo Legal.

Desde julho, boatos de um romance entre os dois começaram a circular. Com o passar do tempo, Ana e Zé, no entanto, explicitam cada vez mais a existência de um relacionamento. A própria Boiadeira foi as redes sociais, na semana passada, para confirmar uma aproximação entre os dois. "A internet tenta fazer a gente pular etapas, mas estamos seguindo, não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando. E está todo mundo muito feliz", afirmou.