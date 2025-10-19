'A fazenda': Gaby Spanic dá tapa no rosto de Tàmires e anuncia desistência

O pedido para sair por parte da atriz foi manifestado logo depois da agressão - (crédito: Reprodução / X)

A atriz venezuelana Gaby Spanic anunciou que desistiu de participar do reality A Fazenda 17, da TV Record, após dar um tapa na modelo Tàmires Assîs, na noite deste domingo (19/10). O episódio ocorreu durante uma atividade coletiva entre os participantes. O pedido para sair por parte da atriz foi manifestado logo depois da agressão.

Gaby chamou a aliada Tamires para ser "apontada". O ato diz respeito a momentos acalorados em que os participantes falam sobre o comportamento de uma determinada pessoa na rotina do programa de forma direta.

Assista ao momento em que Gaby Spanic dá um tapa no rosto de Tàmires Assîs:

Se você pensou que a coisa mais absurda da semana seria a Odete Roitmann ressuscitando como Jesus Cristo, vem a Gaby Spanic atriz reconhecida mundialmente agredindo uma participante sem o menor pudor em a fazenda pic.twitter.com/tBdUveOSBq — Telecotidiano (@telecotidiano) October 20, 2025

"Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tàmires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor — obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!", desabafou.

"Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam", completou. Logo em seguida, desferiu um tapa no rosto da colega, e a pediu para se defender. "Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?", questionou. Durante a cena, os demais participantes reagiram em tom de indignação.

Foi nesse momento em que Gaby afirmou querer desistir do programa. "Eu desisto! Bye", avisou. "São muitas cobras. Produção, por favor! Eu desisto", continuou. Depois, a venezuelana deixou o deck na área externa, local onde a dinâmica acontecia.

A atriz já havia dado indícios de que pretendia desistir. No começo deste mês de outubro, ela acusou o ator Fernando Sampaio, outro participante, de xenofobia. Além disso, o chamou de agressor. O próprio Fernando, inclusive, chegou a jogar água em Tàmires durante uma dinâmica, além de protagonizar, junto com ela, outro episódio de desentendimento.