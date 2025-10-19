Destaque em ‘A Viagem’, Patrícia Marx anuncia nova profissão

Patricia Marx, que fez muito sucesso na década de 1980 após ter integrado o grupo infantil Trem da Alegria, voltou recentemente às rádios e plataformas com a canção ‘Quando Chove’, que faz parte da trilha sonora da novela A Viagem (1994), em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista destacou a nostalgia e o resgate do público com obras artísticas do passado, mas lamentou o esquecimento: "Há um apagamento da música brasileira boa, rica, que nós, já tivemos – e temos. As pedras fundamentais da música parecem estar sendo esquecidas", disse.
"Não sei como vai ser"
Em paralelo aos palcos, Patricia Marx atualmente cursa Psicologia, e pretende conciliar os shows com a clínica. "Eu não sei assim como é que vai ser. São públicos bastante diferentes. E acredito que a pessoa que vai para a clínica procurar psicanálise, terapia, vai por sofrimento. Eu não acredito que ninguém vá ali me pedir um autógrafo", declarou.
"Na clínica é um lugar para cuidar do sofrimento, da saúde mental. Estou muito empolgada. Eu sou muito apaixonada pela Psicanálise. Eu tenho um lugar de voz na música, e meus pacientes, terão um lugar de voz na clínica", afirmou a cantora.
